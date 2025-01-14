تهديد جديد لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:25 مساءً - أفاد مكتب وزير المالية للكيان الإسرائيلي المحتل بتسلئيل سموتريتش، بأنه خلال الساعات المقبلة سيتم القرار حول إصدار إنذارا نهائيا بالاستقالة من الحكومة في حال الموافقة على صفقة التبادل، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

تهديد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد اقترح على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تهديد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة حال إتمام الصفقة الحالية.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن الصفقة الحالية هي صفقة استسلام لحماس.

جدير بالذكر أن هيئة البث الإسرائيلية، ذكرت في تقرير لها اليوم الإثنين، أن جهود رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بدعم صفقة تبادل الأسرى قد باءت بالفشل.

نتنياهو يفشل في إقناع سموتريتش بصفقة الأسرى

ويأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها سموتريتش قال فيها إن “صفقة التبادل التي تتبلور كارثة للأمن القومي الإسرائيلي”، على حد زعمه.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله: إن هناك انفراجة بالدوحة عقب محادثات بين قادة المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس وزراء قطر بشأن غزة.

انفراجة في مفاوضات الأسرى

وأوضحت وكالة رويترز أنه تم إرسال مسودة نهائية لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها.

وأكدت أن رئيس وزراء قطر التقى بوفد حماس والتقى مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بوفد إسرائيلي لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة قبل يوم تنصيب ترامب.

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