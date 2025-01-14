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خارجية الاحتلال: ترامب يحدد 20 يناير آخر موعد للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

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خارجية الاحتلال: ترامب يحدد 20 يناير آخر موعد للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

خارجية الاحتلال: ترامب يحدد 20 يناير آخر موعد للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:45 مساءً -  أكدت نائبة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أنه تتم مناقشة صفقة تبادل الأسرى الآن، مشيرة إلى أن حكومتها تأمل في أن يتم التوصل لأخبار إيجابية لاحقا، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

 

كشف تفاصيل الصفقة

 وأشارت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب طلب التوصل إلى صفقة قبل 20 يناير قبل توليه منصبه.

وأردفت: "لا يمكنني كشف تفاصيل الصفقة ولا نريد تصريحات قد تؤثر على معنويات ذوي الأسرى".

 

الانسحاب معا من الحكومة حال التوقيع على صفقة تبادل

 يأتي هذا في وقت قالت فيه صحف عبرية أن وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الاحتلال ايتمار بن جفير حث وزير المالية المتطرف أيضًا بتسلئيل سموتريتش على إبلاغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالانسحاب معا من الحكومة حال التوقيع على صفقة تبادل.

وعلى جانب آخر قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب: إن المفاوضات الجارية حول إنجاز صفقة واتفاق في غزة هو قريب، وربما يتم الإعلان عنه نهاية الأسبوع الجاري.

 

قريبون جدا من إنجاز الصفقة 

وأضاف في مقابلة مع شبكة نيوزماكس: "نحن قريبون جدا من إنجاز الصفقة ربما بحلول نهاية الأسبوع، عليهم أن يفعلوا ذلك، وإذا لم يحدث ذلك، فستكون هناك مشاكل كثيرة ربما لم يروها من قبل.

وتابع: "فهمت أنه كان هناك اتفاق شفهي وأنهما على وشك الانتهاء من إنجاز الصفقة".
كما أعرب ترامب عن أسفه للواقع المأساوي المتمثل في أن العديد من الأسرى ربما لم ينجوا من الظروف القاسية في غزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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