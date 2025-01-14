الرياضة - 06:16 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:16 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

ترامب عن حرب أوكرانيا: الأمر متروك لـ بوتين - أخبار كلمتك

ترامب عن حرب أوكرانيا: الأمر متروك لـ بوتين - أخبار كلمتك

اسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الثلاثاء 14-1-2025 - أخبار كلمتك

اسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الثلاثاء 14-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:56 - الحكم على 4 متهمين اليوم في قضية «خلية داعش كرداسة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:56 - الحكم على 4 متهمين اليوم في قضية «خلية داعش كرداسة» - أخبار كلمتك

الأطباء: ضرورة إحالة شكاوى المرضى إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالقانون الجديد - أخبار كلمتك

الأطباء: ضرورة إحالة شكاوى المرضى إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالقانون الجديد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - يتصدرها نوتينجهام ضد ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - يتصدرها نوتينجهام ضد ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد نوتنجهام - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد نوتنجهام - أخبار كلمتك

ترامب يعلق على تقدم مفاوضات اتفاق غزة ويشكك في موعد إتمام الصفقة اليوم - أخبار كلمتك

ترامب يعلق على تقدم مفاوضات اتفاق غزة ويشكك في موعد إتمام الصفقة اليوم - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض كبير في والفراولة وارتفاع الكاكا - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض كبير في والفراولة وارتفاع الكاكا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

وضع شديد الخطورة، رياح عاتية قادمة تنذر باتساع رقعة حرائق لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وضع شديد الخطورة، رياح عاتية قادمة تنذر باتساع رقعة حرائق لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

وضع شديد الخطورة، رياح عاتية قادمة تنذر باتساع رقعة حرائق لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:00 صباحاً - حرائق لوس أنجلوس، يواصل عناصر الإطفاء في لوس أنجلوس مكافحة حرائق الغابات الهائلة المستعرة في المدينة الأمريكية والتي أودت بحياة 24 شخصًا على الأقل فيما حذّر مسؤولون من رياح مقبلة قد تؤدي إلى تأجيج النيران.

وتتوقع خدمة الطقس الوطنية أن تعود رياح سانتا آنا الجافة، التي تتراوح سرعتها بين 80 و112 كيلومترا في الساعة، الهبوب مساء الإثنين وأن تستمر حتى الأربعاء.

وأصدرت الخدمة تحذيرا باللون الأحمر من "وضع شديد الخطورة"، وهو أخطر تحذير من الحرائق تصدره الخدمة.

وتجتاح الحرائق ثاني كبرى مدن الولايات المتحدة لليوم السابع على التوالي حيث تحوّلت تجمّعات سكنية بأكملها إلى ركام محترق ما أدّى إلى تشريد الآلاف.

والإثنين، أعلن الرئيس جو بايدن أنّ إعادة الإعمار في لوس أنجلوس بعد الأضرار الجسيمة التي خلّفتها الحرائق ستتطلّب "عشرات مليارات الدولارات".

وقال الرئيس المنتهية ولايته إنّ "إعادة لوس أنجلوس إلى ما كانت عليه ستكلّف عشرات مليارات الدولارات".

وحدّت جهود الإطفاء الضخمة من انتشار حريق باليسيدس الذي يقترب من حي برينتوود الراقي ووادي سان فرناندو المكتظ بالسكان، لكن يتوقع أن يتدهور الوضع بشكل أكبر مع ظروف تشكل تهديدا للأرواح في ظل اشتداد حدة الحرائق.

وقالت الخبيرة لدى "الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية" روز شونفيلد إن رياحا تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة تعني أنه سيتم الإعلان عن "وضع خطير بشكل خاص" اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

ترامب يعلق على تقدم مفاوضات اتفاق غزة ويشكك في موعد إتمام الصفقة اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق