نقابة المهندسين تنظم المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:50 مساءً - تنظم نقابة المهندسين بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب خلال يومي 18 و19 من يناير الجاري مؤتمرًا تحت عنوان "المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة"، حيث تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مشاركة المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر ونائب رئيس اتحاد المهندسين العرب، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والدكتور المهندس عادل الحديثي- أمين عام اتحاد المهندسين العرب، والدكتور المهندس ناجي حسين المغربي- رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد، ونخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة في الوطن العربي.

محاور المؤتمر

كما تشهد فعاليات المؤتمر على مدار اليومين انعقاد عددًا من المحاور، حيث يناقش المحور الأول "استراتيجية الطاقة المتجددة- حاضر ومستقبل"، ويناقش المحور الثاني "الطاقة النووية لتوليد الكهرباء- محطة الضبعة النووية"، ويتناول المحور الثالث مناقشة "استراتيجية الدول العربية للهيدروجين منخفض الكربون"، فيما يناقش المحور الرابع "التجارب الناجحة للطاقة المتجددة في العالم العربي".



ويشارك في فعاليات المؤتمر الدكتور محمد دويدار- رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الدكتور المهندس محمد الخياط- رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية والعربية، وعمداء ورؤساء أقسام كليات الهندسة المختلفة.

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