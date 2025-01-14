رئيس الوزراء يشيد بالعلاقات الأخوية بين اليمن ومصر - أخبار كلمتك

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالعلاقات الأخوية المتينة بين اليمن ومصر والتي تجسدها روابط من التعاون الراسخ والمصير المشترك، والحرص على تنمية وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.

‎جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة أحمد فاروق، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله.. حيث نوّه بالجهود التي بذلها السفير في تنمية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومواصلة تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، معربًا عن تمنياته للسفير بالتوفيق في مهامه المقبلة.

‎وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ومواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التصعيد الارهابي لمليشيا الحوثي في البحر الاحمر ومضيق باب المندب واستمرار استهداف السفن التجارية والملاحة الدولية.

كما تم مناقشة أهمية الترتيب لانعقاد اللجنة العليا اليمنية- المصرية، وتفعيل عملها لتقوية أواصر الشراكة والتعاون في مختلف الجوانب.

‎من جانبه، جدد سفير جمهورية مصر العربية، موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار اليمن وجهود الحكومة اليمنية للتعامل مع التحديات القائمة.. منوها بالحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء المدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم.

