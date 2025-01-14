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رئيس الوزراء يشيد بالعلاقات الأخوية بين اليمن ومصر - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يشيد بالعلاقات الأخوية بين اليمن ومصر - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يشيد بالعلاقات الأخوية بين اليمن ومصر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:47 مساءً - كلمتك/خاص:

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالعلاقات الأخوية المتينة بين اليمن ومصر والتي تجسدها روابط من التعاون الراسخ والمصير المشترك، والحرص على تنمية وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.

‎جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة أحمد فاروق، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله.. حيث نوّه بالجهود التي بذلها السفير في تنمية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومواصلة تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، معربًا عن تمنياته للسفير بالتوفيق في مهامه المقبلة.

‎وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ومواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التصعيد الارهابي لمليشيا الحوثي في البحر الاحمر ومضيق باب المندب واستمرار استهداف السفن التجارية والملاحة الدولية.

كما تم مناقشة أهمية الترتيب لانعقاد اللجنة العليا اليمنية- المصرية، وتفعيل عملها لتقوية أواصر الشراكة والتعاون في مختلف الجوانب.

‎من جانبه، جدد سفير جمهورية مصر العربية، موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار اليمن وجهود الحكومة اليمنية للتعامل مع التحديات القائمة.. منوها بالحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء المدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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