مشاهير العرب - بعد العرض الخاص لفيلم «سنو وايت».. مريم شريف تتصدر التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:46 مساءً - تصدر اسم الفنانة مريم شريف، بطلة فيلم «سنو وايت»، محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك تزامنا مع إقامة حفل العرض الخاص لفيلمها الأول «سنو وايت»، الذي حاز على اعجاب النقاد والفنانين.

من هي مريم شريف؟

مريم شريف، هي دكتورة صيدلانية درست في الجامعة الألمانية ببرلين، واقنعتها المخرجة تغريد أبو الحسن، بالمشاركة في بطولة الفيلم، والذي يتناول قصة إيمان فتاة من قصار القامة تعيش في مصر وتحلم بأن تعيش حياة طبيعية.

قصة فيلم سنو وايت

الفيلم المصري سنو وايت شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ويُعد الفيلم الأول عالميًا من نوعه بتقديمه لفتاة قصيرة القامة في دور البطولة، لمناقشة قصة حب تعيشها البطلة، ويُسلط الضوء على تحديات وأبعاد الحياة اليومية لقصار القامة، إذ يأتي الفيلم ليطرح قضية اجتماعية هامة في المجتمعات العربية.

موعد عرض فيلم "سنو وايت"

سيعرض فيلم «سنو وايت»في دور السينما في مصر اعتبارا من غدا، حسبما أعلن الفنان محمد جمعة، وهو أحد أبطال الفيلم عبر صفحته على الفيسبوك.

ويشارك في فيلم «سنو وايت»، مجموعة من الفنانين وهم كريم فهمي، ومحمد ممدوح، ومحمد جمعة، وصفوة، والفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن.