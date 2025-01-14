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مشاهير العرب - بعد العرض الخاص لفيلم «سنو وايت».. مريم شريف تتصدر التريند - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد العرض الخاص لفيلم «سنو وايت».. مريم شريف تتصدر التريند - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد العرض الخاص لفيلم «سنو وايت».. مريم شريف تتصدر التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:46 مساءً - تصدر اسم الفنانة مريم شريف، بطلة فيلم «سنو وايت»، محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك تزامنا مع إقامة حفل العرض الخاص لفيلمها الأول «سنو وايت»، الذي حاز على اعجاب النقاد والفنانين.

مريم شريف

من هي مريم شريف؟

مريم شريف، هي دكتورة صيدلانية درست في الجامعة الألمانية ببرلين، واقنعتها المخرجة تغريد أبو الحسن، بالمشاركة في بطولة الفيلم، والذي يتناول قصة إيمان فتاة من قصار القامة تعيش في مصر وتحلم بأن تعيش حياة طبيعية.

مريم شريف

قصة فيلم سنو وايت

الفيلم المصري سنو وايت شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ويُعد الفيلم الأول عالميًا من نوعه بتقديمه لفتاة قصيرة القامة في دور البطولة، لمناقشة قصة حب تعيشها البطلة، ويُسلط الضوء على تحديات وأبعاد الحياة اليومية لقصار القامة، إذ يأتي الفيلم ليطرح قضية اجتماعية هامة في المجتمعات العربية.

فيلم سنو وايت

موعد عرض فيلم "سنو وايت"

سيعرض فيلم «سنو وايت»في دور السينما في مصر اعتبارا من غدا، حسبما أعلن الفنان محمد جمعة، وهو أحد أبطال الفيلم عبر صفحته على الفيسبوك.

ويشارك في فيلم «سنو وايت»، مجموعة من الفنانين وهم كريم فهمي، ومحمد ممدوح، ومحمد جمعة، وصفوة، والفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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