مشاهير العرب - حفيد شكري سرحان يكشف عن تفاصيل جديدة في شكوته ضد عمر متولي «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:06 مساءً - كشف المتحدث باسم عائلة محسن سرحان، عن تفاصيل جديدة في شكوته ضد الفنان عمر متولي في نقابة المهن التمثيلية، وذلك عقب تصريحات الأخير التي كشفت عن عدم قبوله للفنان شكري سرحان.

وفي هذا السياق، أصدر حفيد شكري سرحان، المتحدث الإعلامي للأسرة بيانا جديدا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «بعد التشاور مع السفير يحى شكرى سرحان ابن الفنان الكبير شكرى سرحان قررنا الانتظار حتى تنتهى نقابة المهن التمثيلية من التحقيق فى الشكوى التى قدمناها بالأمس، وكلنا ثقة واقتناع بقرار النقابة وعلى رأسها الفنان الدكتور المحترم أشرف زكى، .

التفاصيل الكاملة لأزمة عمر متولي مع أسرة شكري سرحان

تعود بداية الأزمة إلى تصريح للفنان عمر متولي خلال إحدى حلقات برنامجه، حيث سأل الفنان أحمد فتحي عن النجم الذي حصل على شهرة واسعة أكبر من موهبته ليرد فتحي بأن هناك عددا من النجوم لم يمتلكوا الموهبة الكافية، ليرد عمر بأنه يرى أن الفنان شكري سرحان نال شهرة ونجومية أكبر من موهبته.

وقال عمر متولي: «ممكن تبقى الموهبة مبططة بس هو يبقى نجم شباك وجان ومحقق نجاح» ليثير هذا التصريح جدلا كبيرا وغضب أسرة الفنان الراحل الذين ردوا في بيان لهم أوضحوا فيه عددا من الحقائق حول تاريخ شكري سرحان.

وأكدت عائلة الفنان شكري سرحان، في بيان لها نشره المتحدث باسم العائلة على «فيسبوك» أن شكري سرحان امتلك من الموهبة ما جعله أحد عمالقة الفن.

وذكر البيان: «لقد استمعنا لرأى الفنان الشاب عمر متولي في أحد البرامج على السوشيال ميديا الذي انتقد موهبة الفنان الكبير شكري سرحان ووصفها بالضعيفة وأنه أخذ مكانة لا يستحقها وقد جانبه الصواب جملة وتفصيلا».

وتابع البيان: «النجم الراحل وهو خريج الدفعة الأولى للمعهد العالي للفنون المسرحية واجتاز اختبار القبول من أساتذة أسسوا لعلم وفن الأداء التمثيلي ووقف أمام زكى طليمات وجورج أبيض ويوسف وهبى وعمره لا يتجاوز السادسة عشرة».

وأردف: «كما أنه أصبح من أغلى نجم في الوطن العربي في سن صغير وأنه قدم عددا من الأفلام التي دخلت قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما منها ابن النيل والزوجة الثانية وقنديل أم هاشم واللص والكلاب كما تم اختياره أفضل ممثل في تاريخ السينما المصرية في استفتاء مئويتها بمشاركة 100 ناقد فني».