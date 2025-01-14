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الحق قدم.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

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الحق قدم.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

الحق قدم.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:46 مساءً - يترقب المواطنون محدودي ومتوسطي الدخل، المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5، موعد ظهور نتيجة حجز الوحدات، وذلك تزامنًا مع اقتراب انتهاء التسجيل وسداد مقدم الحجز.

موعد ظهور نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موعد ظهور نتيجة شقق لكل المصريين 5، مشيرًا إلى أن موعد ظهورها يبدأ عقب أسبوعين من انتهاء الحجز رسميًا، حيث ينتهي موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وسداد مقدم جدية الحجز والتسجيل إلكترونيًا اعتبارًا من الأربعاء 15 يناير 2025.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

590 مكتب بريد لسحب كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم زيادة عدد مكاتب البريد المميكن لـ590 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك تيسيرًا على المواطنين الراغبين في شراء كراسة الشروط، ومنعًا للتزاحم أمام مكاتب البريد، ويمكن الاطلاع على العناوين التفصيلية لهذه المكاتب من خلال الضغط هنــــــا.

موعد وأماكن بيع كراسات الشروط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت أن كراسات الشروط لـ حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024، يمكن الحصول عليها من خلال مكاتب البريد في مختلف المحافظات، سواء لذوي الهمم أو كافة المواطنين، ابتداءً من الساعة الـ 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، مع وجود مكاتب تعمل خلال الفترة المسائية من الساعة الـ 11 ظهرًا وحتى الـ 6 مساءً.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها للحصول على وحدة سكنية في المدن الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5، وجاءت الشروط كالآتي:

- التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويًا، ومتوسطي الدخل 12% سنويًا.

- يبدأ المقدم لحجز الوحدات السكنية من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا.

- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا أثناء الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

- يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري.

- ألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 عامًا وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل على سن المعاش.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- قيد عائلي مميكن + قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد + شهادة دخل + إيصال مرافق.

- صورة من الرقم القومي للزوج والزوجة وصورة من شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها المتقدم + إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط + الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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