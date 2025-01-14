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المبنى انفجر بهم، تفاصيل مقتل وإصابة 15 جنديا إسرائيليا شمالي غزة - أخبار كلمتك

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المبنى انفجر بهم، تفاصيل مقتل وإصابة 15 جنديا إسرائيليا شمالي غزة - أخبار كلمتك

المبنى انفجر بهم، تفاصيل مقتل وإصابة 15 جنديا إسرائيليا شمالي غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:20 صباحاً - غزة، كشف تقرير إسرائيلي تفاصيل عن مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين، في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأمس أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 جنود تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عامًا، في معارك بشمال قطاع غزة.

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي إن "8 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطرة"، بينما لم يفصح عن المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وفي المقابل، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ومصادر أخرى، إن عدد المصابين بلغ 10 جنود إسرائيليون، كانوا يخدمون في وحدة الاستطلاع التابعة للواء ناحال.

ووجد تحقيق أولي في الحادث  أن القوة الإسرائيلية "انطلقت صباح أمس الإثنين في مهمة بمنطقة بيت حانون".

وأضافت الصحيفة أن "الجنود كانوا داخل مبنى ويستعدون لاستخدام متفجرات في نشاط هندسي، لكن مع انفجارها انهار المبنى مما أسفر عن مقتل 5 منهم".

وقال جيش الاحتلال إن سبب الانفجار "لا يزال قيد التحقيق".

وخلال الأشهر القليلة الماضية، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية عنيفة على شمال قطاع غزة مصحوبة بحصار خانق، وتقول إسرائيل إنها تهدف بهذه العملية إلى منع حماس من إعادة تجميع صفوفهم في الشمال.

وحسب "تايمز أوف إسرائيل"، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في العمليات البرية بقطاع غزة إلى 407، كما ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بداية حرب غزة وفي القتال مع حزب الله اللبناني إلى 840.

لكن الناطق باسم الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة، أكد الإثنين أن خسائر الجيش الإسرائيلي تفوق بكثير ما يعلن عنه رسميًّا.

وقال أبو عبيدة في منشور على منصة "إكس": "قتل خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 جنود وأصيب عشرات آخرين".

وأضاف أن "الخسائر في صفوف جيش العدو أكبر بكثير مما يعلنه"، وأنه "سيندحر عن شمال القطاع خائبا دون تحقيق أهدافه، بينما تبقى المقاومة صامدة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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