الرياضة - 05:06 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:06 مساءً - سعر الذهب والدولار الآن.. ارتفع سعر الذهب بـ ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 في سوق الصاغة، وذلك تزامناً مع تراجع سعر الدولار في جميع البنوك المصرية.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4297.25 جنيه للبيع، 4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 3939 جنيه للبيع، 3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21، سجل نحو 3760 جنيها للبيع، 3735 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3222.75 جنيه للبيع، 3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 2506.75 جنيه للبيع، 2490 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2148.5 جنيه للبيع، 2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 1611.5 جنيه بيع، 1600.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب، سجل نحو 30080 جنيها للبيع، 29880 جنيها للشراء.

سعر الدولار الآن في مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.45 جنيه للشراء، 50.58 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري سجل نحو 50.42 جنيه للشراء، 50.52 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولارفي البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 50.42 جنيه للشراء، 50.52 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 50.48 جنيه للشراء، 50.58 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولارمقابل الجنيه المصري إلى 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

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