الرياضة - 05:06 - سعر الذهب الآن في الصاغة.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:06 مساءً - واصل سعر الذهب ثباته في مصر بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، عند آخر مستوى له بحسب آخر تحديث في أسواق الصاغة، وسجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 3760 جنيهًا للبيع، و3740 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30080 جنيهًا للبيع، و29920 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 في مصر، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــا.

سعر الذهب عيار 24

- سجل سعر الذهب عيار 24 نحو: 4297.25 جنيه للبيع.

- سجل سعر الذهب عيار 24 نحو: 4274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- سجل سعر الذهب عيار 22 نحو: 3939 جنيهًا للبيع.

- سجل سعر الذهب عيار 22 نحو: 3918 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- سجل سعر الذهب عيار 21 نحو: 3760 جنيهًا للبيع.

- سجل سعر الذهب عيار 21 نحو: 3740 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سجل سعر الذهب عيار 18 نحو: 3222.75 جنيه للبيع.

- سجل سعر الذهب عيار 18 نحو: 3205.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- سجل سعر الذهب عيار 14 نحو: 2506.75 جنيه للبيع.

- سجل سعر الذهب عيار 14 نحو: 2493.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- سجل سعر الذهب عيار 12 نحو: 2148.5 جنيه للبيع.

- سجل سعر الذهب عيار 12 نحو: 2137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- سجل سعر الذهب عيار 9 نحو: 1611.5 جنيه للبيع.

- سجل سعر الذهب عيار 9 نحو: 1602.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب نحو: 30080 جنيهًا للبيع.

- سجل سعر الجنيه الذهب نحو: 29920 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

- سجل سعر أوقية الذهب نحو: 2661.9 دولار للبيع.

- سجل سعر أوقية الذهب نحو: 2661.63 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4297.25 جنيه 4274.25 جنيه عيار 22 3939 جنيهًا 3918 جنيهًا عيار 21 3760 جنيهًا 3740 جنيهًا عيار 18 3222.75 جنيه 3205.75 جنيه عيار 14 2506.75 جنيه 2493.25 جنيه عيار 12 2148.5 جنيه 2137.25 جنيه عيار 9 1611.5 جنيه 1602.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 30080 جنيهًا 29920 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2661.9 دولار 2661.63 دولار