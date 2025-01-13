الأحياء منهم والأموات، شبكة أمريكية تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:45 مساءً - أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، مساء اليوم، إنه يوجد في غزة 94 أسيرًا، 34 منهم تأكد موتهم.

94 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة

وقال المصادر العبرية لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه يوجد في غزة 94 أسيرًا، 34 منهم تأكد موتهم، وجاء ذلك تزامنًا مع زيادة منسوب الحديث عن توقيع اتفاق تبادل وشيك.

بيان وفد حماس بعد لقاء أمير قطر

على صعيد مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة، قالت حركة حماس، أن وفد من قيادة الحركة التقى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، وتم بحث تفاصيل جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشاد وفد الحركة، بجهود دولة قطر منذ بداية الحرب وتم استعراض التقدم في الأيام الأخيرة في الدوحة.

وتابعت حماس، أكدنا أننا نتعامل مع الجهود والتطورات الجارية في الدوحة للتوصل لـ وقف إطلاق النار في غزة بشكل إيجابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.