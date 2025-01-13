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الأحياء منهم والأموات، شبكة أمريكية تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة - أخبار كلمتك

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الأحياء منهم والأموات، شبكة أمريكية تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة - أخبار كلمتك

الأحياء منهم والأموات، شبكة أمريكية تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:45 مساءً - أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، مساء اليوم، إنه يوجد في غزة 94 أسيرًا، 34 منهم تأكد موتهم.

 

94 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة

وقال المصادر العبرية لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه يوجد في غزة 94 أسيرًا، 34 منهم تأكد موتهم، وجاء ذلك تزامنًا مع زيادة منسوب الحديث عن توقيع اتفاق تبادل وشيك.

 

بيان وفد حماس بعد لقاء أمير قطر 

على صعيد مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة، قالت حركة حماس، أن وفد من قيادة الحركة التقى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، وتم بحث تفاصيل جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشاد وفد الحركة، بجهود دولة قطر منذ بداية الحرب وتم استعراض التقدم في الأيام الأخيرة في الدوحة.

وتابعت حماس، أكدنا أننا نتعامل مع الجهود والتطورات الجارية في الدوحة للتوصل لـ وقف إطلاق النار في غزة بشكل إيجابي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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