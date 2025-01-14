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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة قبل ساعة من ختام تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة قبل ساعة من ختام تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة قبل ساعة من ختام تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:50 مساءً - ارتفعت   مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي قبل ساعة من ختام  تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف   الأسبوع. 

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وصعد   مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.25%  عند مستوى 29084 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07%  عند مستوى 36078 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.69%  عند مستوى 12772 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09%  عند مستوى 8000 نقطة، وقفز    مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21%  عند مستوى 11035 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98%  عند مستوى 3037 نقاط.

تداولات جلسة الإثنين 

 تراجعت   مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 40 مليار جنيه عند مستوى 2.126 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وانخفض  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 28556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 35474 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 12561 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 7996 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 11012 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 3007 نقاط.

 

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

 وتراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.166 تريليون جنيه وجاءت المؤشرات كالتالي: 

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وانخفض  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 29277 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 36323 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12879 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 8153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 11223 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3085 نقطة.

 

تداولات جلسة نهاية الأسبوع الماضي

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس الماضي، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.180 تريليون جنيه.

 

المؤشر “إيجى إكس 30” 

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 29444 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 36476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 12952 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 8303 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 11376 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3097 نقطة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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