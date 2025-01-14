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الرياضة - 01:46 - سيف الجزيري يتواجد في مران الزمالك بعد انتهاء أزمته - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - سيف الجزيري يتواجد في مران الزمالك بعد انتهاء أزمته - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:46 - سيف الجزيري يتواجد في مران الزمالك بعد انتهاء أزمته - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:46 - سيف الجزيري يتواجد في مران الزمالك بعد انتهاء أزمته - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - سيف الجزيري يتواجد في مران الزمالك بعد انتهاء أزمته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:46 مساءً - ينتظم التونسي سيف الدين الجزيري اليوم الثلاثاء في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب انتهاء أزمة مستحقاته المالية المتأخرة وتجديد عقده.

وأعلن أنيس بن ميم محامي اللاعب عن انتهاء أزمته مع نادي الزمالك واستمراره مع الفريق بشكلٍ طبيعي، حيث سيتواجد اليوم مع الفريق في المران استعدادا لمواجهة حرس الحدود بمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بلاك بولز بطل موزمبيق بثلاثية أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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