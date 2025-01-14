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سانشو يقود هجوم تشيلسي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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سانشو يقود هجوم تشيلسي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

سانشو يقود هجوم تشيلسي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:25 مساءً - الدوري الإنجليزي، أعلن ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره بورنموث بعد قليل، على أرضية ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، ضمن الأسبوع الحادي والعشرين من عمر بطولة البريميرليج.

 

تشكيل تشيلسى أمام بورنموث المتوقع

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: روميو لافيا، جوش أتشيمبونج، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمير.

خط الهجوم: نوني مادويكي، جادون سانشو، نيكولاس جاكسون.

فريق بورنموث، كلمتك

تشكيل بورنموث أمام تشيلسي

أمام فريق بورنموث فيبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

مارك ترافيرس - هيل - زاباراني - هوجوسين - ميلوس كيركيز - لويس كوك - تايلر أدامز - ريان كريستي - أنتوان سيمينو - دانجو واتارا - ديفيد بروكس.

 

موعد مباراة تشيلسي وبورنموث

وتنطلق صافرة مباراة تشيلسي وبورنموث في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.


القناة الناقلة لمواجهة تشيلسي ضد بورنموث

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية  الحقوق الحصرية لنقل لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تذاع مباراة تشيلسي أمام  بورنموث على قناة bein sports HD3.

 

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويحتل البلوز المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز السابع برصيد 33 نقطة.

ويشهد الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 4 مباريات وهم نوتينجهام فورست ضد ليفربول، وبرينتفورد ضد مانشستر سيتي، وتشيلسي ضد بورنموث، ووست هام ضد فولهام.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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