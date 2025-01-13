انتصارا للحريات في الدستور.. النواب يرفض مقترحا باستجواب المتهم في غير حضور محام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 12:42 مساءً - رفض مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدها اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مقترحا بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، وذلك انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام.

من جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.

في ذات السياق، أيد عبد الحليم علام، نقيب المحامين نص المادة 104 كما أقرتها اللجنة المشتركة، رافضا مقترح تعديلها.

وأشاد علام بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا أن المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامي لا مجال لها.

وِأشار إلى أن النقابة لديها 400 ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر، مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين.

وأوضح نقيب المحامين أن النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين، مؤكدا التزام النقابة بمعالجة أي إشكالية قد ترد في هذا الشأن.