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جبران يعتمد صرف 20 ألف جنيه لعامل سقط من أعلى «سقالة» بنقابة الصحفيين - أخبار كلمتك

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جبران يعتمد صرف 20 ألف جنيه لعامل سقط من أعلى «سقالة» بنقابة الصحفيين - أخبار كلمتك

جبران يعتمد صرف 20 ألف جنيه لعامل سقط من أعلى «سقالة» بنقابة الصحفيين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 09:46 صباحاً - اعتمد محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، صرف مبلغ 20 ألف جنيه، من بند «مواجهة الحوادث» في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية، للعمالة غير المنتظمة، للعامل عبد الرحمن محسن مهدي 23 سنة، والذي أصيب بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على «سقالة»، نهاية الشهر الماضي، أثناء اصلاح بعض المشاكل الإنشائية بواجهة نقابة الصحفيين.

ووجه الوزير الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة متابعة الصرف اليوم، وتسليم المبلغ إلى والدة المصاب، بسبب استمرار احتجازه في العناية المركزة بسبب الإصابة الشديدة في المخ، كما وجه الوزير، بالاستمرار في متابعة الحالة الصحية للعامل المصاب.

وقال الوزير، إن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ضمن أولويات الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هناك بند مُستحدث" لمواجهة الحوادث الطارئة للعمال، وحتى وإن كانوا غير مُسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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جبران يعتمد صرف 20 ألف جنيه لعامل سقط من أعلى «سقالة» بنقابة الصحفيين - أخبار كلمتك

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