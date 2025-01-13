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صرف 20 ألف جنيه للعامل المصاب بسبب سقوطه من أعلى "سقالة" بنقابة الصحفيين - أخبار كلمتك

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صرف 20 ألف جنيه للعامل المصاب بسبب سقوطه من أعلى "سقالة" بنقابة الصحفيين - أخبار كلمتك

صرف 20 ألف جنيه للعامل المصاب بسبب سقوطه من أعلى "سقالة" بنقابة الصحفيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:15 صباحاً -  اعتمد محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، صرف مبلغ 20 جنيها من بند "مواجهة الحوادث "في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية، للعمالة غير المنتظمة للعامل عبدالرحمن محسن مهدي "23 سنة"، والذي أصيب بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على "سقالة"، نهاية الشهر الماضي، أثناء إصلاح بعض المشاكل الإنشائية بواجهة نقابة الصحفيين.

 

الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة

 ووجه الوزير الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة متابعة الصرف اليوم، وتسليم المبلغ إلى والدة المصاب بسبب استمرار احتجازه  في العناية المركزة بسبب الإصابة الشديدة في المخ، كما وجه الوزير بالاستمرار في متابعة الحالة الصحية للعامل المصاب.

 

رعاية العمالة غير المنتظمة

وقال الوزير جبران، إن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ضمن أولويات الدولة،بتوجيهات من  الرئيس عبدالفتاح السيسي،وأن هناك "بند مُستحدث" لمواجهة الحوادث الطارئة للعمال،وحتى وإن كانوا غير مُسجلين لدى قاعدة بيانات "الوزارة"..

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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