الرياضة - 07:16 - كلمتك في منزل ضحية «غدر الصحاب».. محمد قتله صديقاه وهو خارج من المسجد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 07:16 مساءً - استقبلت البيوت المصرية مطلع العام الميلادي الجديد 2025 بالحفاوة والترحيب، معلقين الزينة بكل مكان وسط أجواء عامرة بالبهجة والسرور، لكن ما حدث للشاب محمد علاء، البالغ من العمر 20 سنة، طالب بمدرسة سياحة وفنادق، جعل أسرته تستقبل العام الجديد، بالكسرة والحزن، فبدلًا من إقامة حفل «الكريمساس»، نصبوا «الصوان» لاستقبال واجب العزاء في نجلهم، الذي راح ضحية لـ «غدر الصحاب» بمنطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة.

فقد محمد حياته على يد اثنين من أصدقاءه، لسبب مجهول، لا تدري أسرته إذا كان حقد أم غيرة أم بالأمر شيئ خفي، لكنهم وصفوا ما حدث، بأن المتهمين غدروا بصديقهما بلا وجه حق، بعدما انهال أحدهما عليه مسددًا له طعنات نافذة، بينما تعدى عليه الآخر بالضرب المبرح مستخدمًا «شومة» على رأسه، حتى سقط محمد جثة هامدة غارقة في دمائه.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد ما تعرض له الشاب محمد من ضرب وسحل وطعن على يد شخصين، ولذلك، انتقلت عدسة كلمتك إلى محل ارتكاب الواقعة، وحاورت أسرة الضحية لكشف كواليس وخفايا ما حدث.

منذ ما يقرب من عامٍ ونصف، أقدم شقيقان، علاء صاحب الـ 24 سنة، وسامي 21 سنة، من بلدتهم بمحافظة الشرقية، متجهين إلى محافظة الجيزة، باحثين عن فرصة عمل، وقرروا فتح صالون حلاقة رجالي بمنطقة الطالبية، لكنهما لم يتمكنا من مواصلة الإجراءات بمفردهما، وحينها تعرفا على صديقهما محمد علاء، الذي مدّ لهما يد العون مساندًا إياهم حتى تمكنوا من فتح المحل.

ونوه عبد الرحمن، شقيق محمد المجني عليه، عن: «أخويا كان بيأخذ حلل وبطاطين ومرتبة من بيته عشان يديها لصحابه وبيقول بدل ما يناموا على الأرض.. وكان بيبعت لهما كل أصدقاءه يحلقوا عندهم عشان يساعدهم يكسبوا أكثر.. .

وفي يوم الحادث الأليم، كان يمكث محمد داخل شقته بين أفراد عائلته، وإذ به ليقبل رأس والدته، منصرفًا ليتوضأ، ومن ثم توجه إلى المسجد لتأدية فرض صلاة العشاء، وفور خروجه من المسجد، وبخطوات مسرعة، تقدم نحوه صديقاها مسددين له طعنة في جانبه وصلت بنحو 2 سم للعظام، وإذ بهما حتى قيدوا حركته، واستل أحدهما سلاحًا أبيض مسددًا له طعنة وصلت لنحو 5 سم من القلب، بينما أمسك المتهم الثاني بـ «شومة»، موجهًا له عدة ضربات على رأسه، حتى سقط الضحية أرضًا والدماء تسيل منه بغزارة، ولاذ المتهمان بالفرار.

وتفاجأ شقيق الضحية عبد الرحمن بقدوم شاب يخبره: «ألحق أخوك محمد فيه حد ضربه ومتعور في نصف الشارع.. ، فأسرع نحو محل تواجد شقيقه، والذي بادره بحديث لم يلفظ بعده شيئًا: «ألحقني يا أخويا.. أنا بموت ومش عارف أخذ نفسي.. ، ليرد عليه عبد الرحمن والدموع تنهمر من عينيه وقلبه منفطر على شقيقه: «متخافش يا حبيبي هتبقى كويس وهنروح المستشفى حالًا.. .

استقبل المستشفى محمد في حالة صعبة، ولم يمر سوى 5 دقائق، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، على فراش المستشفى.

وصلت والدة محمد إلى المستشفى، باحثة عن نجلها وسط آمال منها بأنه سيشفى ويعود برفقتها إلى المنزل وسط عائلته، لكنها فور وصولها إلى غرفة الرعاية، رأت مشهدًا صادمًا لا يزال يتردد أمام أعينها حتى وقتنا الحالي، «ابني وشه أزرق ونافورة دم طالعة من جنبه وهدومه متقطعة»، وذلك وفقًا لما وصفته الأم المكلومة لـ كلمتك.

وحينها حاول طاقم التمريض تهدئتها لتخرج من غرفة الرعاية، وهي تدفعهم ليتركوها قائلة لهم: «ابني مبيحبش يقعد لوحده.. سبوني جنب ابني نور عيني.. محدش يقفل الباب على ابني.. .

وأوضحت والدة الضحية أنها فوجئت بقدوم أفراد الشرطة تصطحب نجليها، أشقاء محمد، للاستماع لأقوالهما عما حدث بالواقعة، فذهبت هي للاستماع لشهود العيان، لكن لم يخبرها أحد، حتى حصلت على مقطع فيديو من كاميرات المراقبة، يوثق ما حدث لنجلها، وعلمت أن صديقيه علاء وسامي، وراء ارتكاب الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الطالبية القبض على المتهمين بقتل صديقهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.

ووفقًا لما أوضحته والدة الضحية، فإن الأسباب التي دفعت المتهمين لارتكاب الواقعة، تكمن في أنهما رأوا محمد ممسكًا بزجاجة خمر أمام محل عملهما، وتارة يفيدوا بأن محمد تعدى عليهما بالسب بوالدتهما، وتارة يشيرون أن محمد كان يمارس البلطجة عليهما قائلين «بيدخل يحلق عندنا ببلاش».

واستنكرت والدة محمد كل ما أدلى به المتهمان، قائلة «ده آخرة المعروف.. ابني كان بيساعدهم ومحدش وقف جنبهم غيره طول السنة ونصف دول.. وسافر معاهم الشرقية عشان يحضر فرح أختهم ويقف جنبهم.. وابني كان الكل بيحبه وشايفينوا بـ 100 راجل وبيقف جنب الغريب قبل القريب.. ازاي ابني يشرب خمرة ولا يبلطج عليهم.. دول استنوه يخرج من المسجد عشان يغدروا بيه ويقتلوه.. .

واستطردت: «قتلوا ابني ليه من غير ذنب ومن غير سابق أذية ليهم.. هل ده غيرة من ابني عشان كان محبوب.. ولا حقد.. ولا كراهية.. ولا أي السبب؟!

وناشدت والدة الضحية كافة المسئولين والجهات المعنية، وقلبها منشطر نصفين على فقدانها فلذة كبدها، للنظر بما جرى لمحمد، مطالبة بالقصاص العادل والعاجل من كل من تسبب في قتل نجلها بتلك الطريقة المفجعة، مختتمة حديثها بعبارات مؤلمة: «يارب استودعتك ابني.. أنا مش قادرة اتقبل أن خلاص مش هشوف ابني.. أحن واحد ف ولادي مات.. بتمنى أنهم يلاقوا نفس مصير ابني عشان تهدى النار اللي بتأكل في قلبي كل لحظة.. .