أرقام مميزة تزين عودة عمر السومة إلى الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 07:20 مساءً - يمتلك النجم الدولي السوري عمر السومة، المنضم حديثا لصفوف العروبة السعودي، مسيرة ذهبية في ملاعب الدوري السعودي، من واقع تجربته السابقة مع فريق أهلي جدة.

أرقام عمر السومة في الدوري السعودي

وسبق أن ارتدى عمر السومة قميص أهلي جدة خلال الفترة من 2014 حتى 2022، ونجح في كتابة التاريخ قبل أن يرحل إلى فريق العربي القطري، ثم عاد مجددا إلى الدوري السعودي من بوابة العروبة، الذي أعلن الصفقة رسميا أمس.

ويعد السومة أحد أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ الكرة السعودية، حيث يتربع على عرش قائمة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين، برصيد 144 هدفا، بجانب 23 تمريرة حاسمة في 180 مباراة خاضها بالمسابقة.

وإجمالا، خاض السومة 239 مباراة بقميص الأهلي السعودي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 190 هدفا وصنع 29.

وسبق أن حصد السومة جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري السعودي خلال 3 مناسبات على التوالي في مواسم (2014-2015 و2015-2016 و2016-2017)، حيث سجل 22 و27 و24 هدفا على الترتيب.

ورغم المسيرة التهديفية المذهلة لليوري عمر السومة، إلا أنه حصد 4 ألقاب فقط مع "الراقي"، متمثلة في الدوري السعودي وكأس الملك والسوبر المحلي وكأس ولي العهد بواقع مرة لكل منهم.

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