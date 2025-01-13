مشاهير العرب - التزوير بقصد التضليل.. بلاغ رسمي من راندا البحيري ضد طليقها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 07:16 مساءً - راندا البحيري.. قدمت الفنانة المصرية راندا البحيري بلاغًا رسميًا ضد طليقها، للمستشار رئيس نيابة وسط القاهرة، تتهمه فيه بتزوير.

بلاغ راندا البحيري ضد طليقها

قامت الفنانة راندا البحيري باتهام طلقيها، باستعمال مستندات رسمية للإضرار بها وتضليل العدالة و التزوير، وجاء في البلاغ أن طليقها قام بالتزوير بهدف الإضرار بحقوقها ومصالحها الشخصية، مؤكدة أن هذا التصرف دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان حماية حقوقها ومحاسبته وفقًا للقانون.

تصريحات الفنانة راندا البحيري

صرحت راندا بأنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها القانونية، وأنها على استعداد كامل لمتابعة القضية أمام القضاء المصري بكل حزم، وأضافت: «أنها تؤمن بالقانون، وبضرورة محاسبة أي شخص، يضر بالآخرين أو يسعى للتلاعب بالحقائق لتحقيق مصلحة شخصية»، و أن التحقيقات ما زالت جارية للتأكد من صحة هذه الادعاءات.

أحدث أعمال راندا البحيري

ومن ناحية أخرى كانت كشفت الفنانة راندا البحيري كواليس مسلسل «شمال إجباري»، حيث نشرت صورة تجمعها بالفنان محمد لطفى عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وعلقت على الصورة: «كواليس مسلسل شمال إجباري، مع النجم الجميل بجد محمد لطفي».