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أبو ريدة يجتمع مع التوأم لمناقشة استعدادات منتخب مصر لتصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

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أبو ريدة يجتمع مع التوأم لمناقشة استعدادات منتخب مصر لتصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

أبو ريدة يجتمع مع التوأم لمناقشة استعدادات منتخب مصر لتصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 06:45 مساءً - منتخب مصر، اجتمع ظهر اليوم، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير المنتخب، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحماده الشربيني ومصطفي أبو زهرة ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس الإدارة.

استعدادات منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

تم خلال الاجتماع التطرق إلى استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ والتأكيد علي دعم وتوفير كل متطلبات المنتخب في الفترة المقبلة من أجل التأهل لكأس العالم ٢٠٢٦، والتحضير للبطولات المقبلة.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني الوطني حسام حسن، خلال الفترة القادمة، للعودة إلى المنافسات الرسمية داخل القارة الإفريقية، حيث يخوض مواجهات حاسمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا

وتصدر منتخب مصر مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 برصيد 14 نقطة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في مواجهتين، ولم يتلقَ أي خسارة خلال تصفيات أمم إفريقيا.

 

منتخب مصر يستعد لمواجهة إثيوبيا

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، لأول ارتباطاته الرسمية في عام 2025، والتي ستكون أمام منتخب إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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موعد مباراة منتخب مصر القادمة 

ستكون أول مباراة رسمية قادمة لمنتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، يوم 17 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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