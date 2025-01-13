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الهيئة الدولية لدعم الفلسطينيين: اقتربنا من إتمام صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 06:50 مساءً - كشف الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، عن وجود مؤشرات قوية على اقتراب إتمام صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، في ظل ضغوط دولية وداخلية مكثفة، أبرزها ضغوط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لدفع الأطراف نحو تنفيذ الصفقة.

 

موقف نتنياهو من صفقة تبادل الأسرى

وتابع خلال مداخلة هاتفية بقناة “القاهرة الإخبارية”: لا يزال الأمر مرهونًا بالموافقة النهائية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

الضغوط الدولية لتنفيذ صفقة الأسرى

وأضاف: هناك حاجة ملحة إلى مزيد من الضغوط الدولية لضمان تنفيذ الصفقة بالشكل المطلوب، بما يوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويحقق صفقة تبادل مشرفة للأسرى الفلسطينيين، كما شدد على ضرورة تأمين تدفق المساعدات الإنسانية، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي امتدت لأكثر من 15 شهرًا.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي 

ولفت: ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. لذلك يجب أن نبقى على الحذر، لأن الأمور لا تزال غير واضحة تمامًا، وقد يحاول نتنياهو تعطيل الصفقة كما فعل في الماضي، إلا أن الظروف الآن تبدو مختلفة، خاصة مع التدخل المباشر للرئيس ترامب ومبعوثه الخاص، اللذين مارسا ضغوطًا كبيرة على نتنياهو".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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