براتب 37 يورو يوميا.. وزارة العمل تُعلن عن 48 فرصة عمل باليونان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 11:16 صباحاً - أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عن طلبية فُرص عمل جديدة، تلقتها الإدارة العامة للعلاقات الدولية، من شركة lykomitros اليونانية.

التخصصات المطلوبة

تتطلب الوظائف 48 عامل، عبارة عن عدد 10 عمال لحام، و10 فني تركيب هياكل معدنية فولاذية، و4 مُشغل ماكينات voortmanv250، وesab flame، و20 عامل في مجال تركيبات الهياكل المعدنية الفولاذية، و4 مُصممين للهياكل والمنشآت المعدنية، وذلك من سن 20 إلى 50 سنة.

مميزات وظائف اليونان

وأوضح الوزير أن هذه الشركة تُوفر عقود عمل لمدة سنتين، وراتب شهري 37 يورو يوميًا، وسكن خاص، وتذاكر سفر إلى اليونان، وتأمين صحي واجتماعي.

المستندات والشروط المطلوبة

إرفاق صور المستندات المطلوبة وهي شهادة قياس مهارة أو خبرة للمهن المطلوبة، على أن لا تقل الخبرة عن سنتين.

وشهادة برنامج AutoCAD، لمصممي الهياكل والمنشآت المعدنية.

مع إجادة اللغة الإنجليزية، ويرفق مع المستندات سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن الشركة سوف تقوم بإجراء اختبارات مباشرة مع المتقدمين على هذه المهن، عقب الإنتهاء من فترة التقديم المُقررة.

طريقة التقديم على الوظائف

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أنه على من يجد في نفسه الشروط المطلوبة أن يتقدم على هذه الوظائف من اليوم الإثنين الموافق 13-1-2025، ولمدة أسبوع، على الإيميل الخاص بالإدارة [email protected].