أماكن قوافل «حياة كريمة» الطبية في المحافظات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 10:06 صباحاً - أماكن قوافل حياة كريمة.. أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية عن انطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، التي تبدأ، اليوم الإثنين 13 يناير، وتستمر حتى غد الثلاثاء 14 يناير، وتأتي هذه القوافل لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وتتضمن هذه القوافل الكشف والعلاج مجانا في جميع التخصصات الطبية: نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الأطفال- الباطنة- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل.

وسوف تنطلق الـ 12 قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في 12 محافظة، وتستمر حتى غد الثلاثاء، ويجرى خلالها الكشف والعلاج مجانا في جميع تخصصات.

أماكن القوافل الطبية في المحافظات

- نجع الصوامعة شرق مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

- الظهير مركز الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

- صنعاء مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

- منطقة أبو سيال مركز حي الجناين بمحافظة السويس.

- قرية 23 البنجر مركز الحمام بمحافظة مطروح.

- م سنورس مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

- كرم ورزوق مركز فارسكور بمحافظة دمياط.

- شاطر ذادة مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف.

- المناصرة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

- طهنشا مركز المنيا بمحافظة المنيا.

- ميت عفيف مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

- ميت السودان مركز طنطا بمحافظة الغربية.

التخصصات الطبية بالقوافل

- النساء والتوليد.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

- يتوافر بالقوافل الطبية صيدلية بها كل الأدوية.