رسالة كورتوا لجماهير ريال مدريد بعد خماسية برشلونة بالكلاسيكو - أخبار كلمتك

رسالة كورتوا لجماهير ريال مدريد بعد خماسية برشلونة بالكلاسيكو - أخبار كلمتك

إسقاط طائرة مسيرة غرب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

إسقاط طائرة مسيرة غرب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تترأس اجتماعا موسعا لقطاع الرعاية الاجتماعية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تترأس اجتماعا موسعا لقطاع الرعاية الاجتماعية - أخبار كلمتك

سفير ألمانيا: ملتزمون بالعمل مع مصر لتطوير مسارات تنقل العمالة بين البلدين - أخبار كلمتك

سفير ألمانيا: ملتزمون بالعمل مع مصر لتطوير مسارات تنقل العمالة بين البلدين - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:02 - الإسكان الاجتماعي.. ظهور نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5 في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:02 - الإسكان الاجتماعي.. ظهور نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5 في هذا الموعد - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: تشغيل 3 أسواق جديدة لليوم الواحد في هذه المناطق - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: تشغيل 3 أسواق جديدة لليوم الواحد في هذه المناطق - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء: نستهدف توفير الاستثمارات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء: نستهدف توفير الاستثمارات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

أماكن قوافل «حياة كريمة» الطبية في المحافظات اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أماكن قوافل «حياة كريمة» الطبية في المحافظات اليوم - أخبار كلمتك

أماكن قوافل «حياة كريمة» الطبية في المحافظات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 10:06 صباحاً - أماكن قوافل حياة كريمة.. أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية عن انطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، التي تبدأ، اليوم الإثنين 13 يناير، وتستمر حتى غد الثلاثاء 14 يناير، وتأتي هذه القوافل لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وتتضمن هذه القوافل الكشف والعلاج مجانا في جميع التخصصات الطبية: نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الأطفال- الباطنة- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل.

وسوف تنطلق الـ 12 قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في 12 محافظة، وتستمر حتى غد الثلاثاء، ويجرى خلالها الكشف والعلاج مجانا في جميع تخصصات.

حياة كريمة

أماكن القوافل الطبية في المحافظات

- نجع الصوامعة شرق مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

- الظهير مركز الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

- صنعاء مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

- منطقة أبو سيال مركز حي الجناين بمحافظة السويس.

- قرية 23 البنجر مركز الحمام بمحافظة مطروح.

- م سنورس مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

- كرم ورزوق مركز فارسكور بمحافظة دمياط.

- شاطر ذادة مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف.

- المناصرة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

- طهنشا مركز المنيا بمحافظة المنيا.

- ميت عفيف مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

- ميت السودان مركز طنطا بمحافظة الغربية.

التخصصات الطبية بالقوافل

- النساء والتوليد.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

- يتوافر بالقوافل الطبية صيدلية بها كل الأدوية.

اقرأ أيضاً
ضمن «حياة كريمة».. قافلة طبية من القومي للبحوث تخدم 1980 مريضا بالجيزة

لبحث خطة رفع كفاءة المنازل بقرى «حياة كريمة».. نائب محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماعًا مع الجهات المعنية

محافظ الإسماعيلية يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

تداول 16 ألف طن بضائع و1183 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق