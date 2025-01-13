زلزال عنيف يضرب جنوب غرب اليابان وتحذير من تسونامي - أخبار كلمتك

زلزال عنيف يضرب جنوب غرب اليابان وتحذير من تسونامي - أخبار كلمتك

وزارة الأوقاف تطلق هذا الامر اليوم في عدن - أخبار كلمتك

وزارة الأوقاف تطلق هذا الامر اليوم في عدن - أخبار كلمتك

مستشار سعودي يثير الجدل ويتحدث عن هذا الأمر الساخر في المساحات الجنوبية - أخبار كلمتك

مستشار سعودي يثير الجدل ويتحدث عن هذا الأمر الساخر في المساحات الجنوبية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنانة طروب.. نجمة الستينيات التي رفضت الزواج من فريد الأطرش - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنانة طروب.. نجمة الستينيات التي رفضت الزواج من فريد الأطرش - أخبار كلمتك

«انتحرت بسبب التنمر».. ريناد عادل طالبة بالصف السادس الابتدائي أبكت الجميع بجوابها الأخير - أخبار كلمتك

«انتحرت بسبب التنمر».. ريناد عادل طالبة بالصف السادس الابتدائي أبكت الجميع بجوابها الأخير - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:46 - مدبولي: فض التشابكات المالية يعزز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:46 - مدبولي: فض التشابكات المالية يعزز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها - أخبار كلمتك

بدء تصوير فيلم Supergirl رسميا - أخبار كلمتك

بدء تصوير فيلم Supergirl رسميا - أخبار كلمتك

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير - أخبار كلمتك

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير - أخبار كلمتك

وزير الطيران: ندعم الجهود المشتركة والبناءه مع كافة الجهات والمنظمات العالمية - أخبار كلمتك

وزير الطيران: ندعم الجهود المشتركة والبناءه مع كافة الجهات والمنظمات العالمية - أخبار كلمتك

السيسي يتابع التنسيق بين وزارتي التعليم بشأن نظام البكالوريا - أخبار كلمتك

السيسي يتابع التنسيق بين وزارتي التعليم بشأن نظام البكالوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار السيارات

لاستعادة المنافسة في الصين.. تحالف "سايك-فولكس فاجن" يعتزم إطلاق 3 سيارات جديدة بحلول 2026 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لاستعادة المنافسة في الصين.. تحالف "سايك-فولكس فاجن" يعتزم إطلاق 3 سيارات جديدة بحلول 2026 - أخبار كلمتك

لاستعادة المنافسة في الصين.. تحالف "سايك-فولكس فاجن" يعتزم إطلاق 3 سيارات جديدة بحلول 2026 - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الاثنين 13 يناير 2025 01:24 مساءً - يعتزم التحالف المشترك بين الصانعة الصينية "سايك SAIC Motor" ومجموعة "فولكس فاجن Volkswagen" الألمانية، إطلاق ثلاثة طرازات جديدة في السوق الصينية بحلول عام 2026، وذلك في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية في سوق السيارات المحلي.
اضافة اعلان


ووفقا لوسائل إعلام صينية، تحمل الطرازات الثلاثة الجديدة أسماء رمزية بحروف "A" و"B" و"C"، وتغطي قطاعات السوق سواء الكهربائية BEV أو الهجينة EREV وPHEV.
اضافة اعلان

تم تطوير كلا الموديلين A وB بواسطة "سايك" فيما طورت "فولكس فاجن" الموديل C، وتنتمي السيارة A  لفئة سيارات السيدان وتعمل بنظام هجين PHEV وتعتبر نسخة معدلة من سيارة سايك "Roewe D7" التي تم إطلاقها بالفعل، أما موديل "B" فينتمي لفئة الـ SUV ويعتبر نسخة معدلة بناءًا على إحدى سيارات "IM موتورز"، فيما ينتمي موديل "C" إلى فئة سيارات الـSUV الكهربائية والتي يتم بنائها على منصة CEA التي تم تطويرها بشكل مشترك بواسطة علامة "إكس بينج" و"فولكس فاجن".
اضافة اعلان

من المقرر أن يحمل الموديلات الثلاثة شعار فولكس فاجن الخاص بدلاً من حصولهم على شعار علامة تجارية جديدة.
اضافة اعلان

كانت قد أفادت بعض وسائل الإعلام الصينية في أبريل الماضي أن تحالف "سايك-فولكس فاجن" يخطط لطرح سيارات هجينة PHEV وEREV  كما ذكرت بعض التقارير أن "فولكس فاجن" ستطلق سيارة EREV تنتمي لفئة سيارات الـ SUV-B، وذلك حصريًا للسوق الصينية وأنها ستدخل مرحلة الإنتاج في عام 2026". 
اضافة اعلان

ويشار إلى أنه في 27 يونيو، وقعت فولكس فاجن وسايك العديد من اتفاقيات التعاون الفني بشأن مشاريع السيارات الجديدة، ووفقًا للاتفاقية، ستعمل فولكس فاجن بشكل مشترك على تطوير ثلاثة طرازات PHEV وطرازين BEV مع شركاء صينيين.

والجدير بالذكر أنه خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2024، بلغت مبيعات "سايك-فولكس فاجن" نحو 1.049 مليون سيارة، وفقًا لجمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA). وفي نوفمبر وحده بلغت المبيعات نحو 123 ألف سيارة، بزيادة 5.9% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، مع حصة سوقية بلغت 5.1%، لتحتل بذلك المرتبة السابعة في مبيعات التجزئة للسيارات في الصين.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق