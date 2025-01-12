بقوة 40 حصان إضافية.. "لادا نيڤا سبورت" تدخل مرحلة الإنتاج أخيراً بعد تأجيلها لسنوات - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الأحد 12 يناير 2025 02:08 مساءً - رغم تأجيل إطلاقها عدة مرات على مدار السنوات القليلة الماضية، أعلنت الصانعة الروسية "أڤتوڤاز AvtoVaz" عن بدء إنتاج النسخة Sport الرياضية من سيارتها الـ SUV العتيقة "لادا نيفا Niva" بشكل رسمي، والتي تتمتع ببعض التحسينات الرياضية في مظهرها وهيكلها، إلى جانب منحها قوة إضافية تجعل منها النسخة الأقوى في تاريخ السيارة.اضافة اعلان



التحديثات الخارجية والداخلية

اقتصرت اختلافات "نيفا سبورت" على شعار Sport باللون الأحمر يستقر على الشبكة الأمامية، إلى جانب وحدات إضاءة LED إضافية في المقدمة، وغطاء أسود يستقر فوق غطاء المحرك، ومن الجوانب تظهر الرفارف أكثر عرضاً مع جنوط جديدة مقاس 16 بوصة.. ولم تحاول الشركة تغيير شكل المصابيح أو الشبكة أو حتى المصدات التي يعود تصميمها لعقود، وقد أشارت إلى أن الإضافات التي اعتمدتها مستوحاة من رالي "نيفاس".

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في الداخل تتميز المقصورة بتطعيمات لون أحمر على المقاعد تشكّل تناقضاً مع لون الفرش الأسود الأساسي، ويمتد ذلك إلى خطوط الخياطة الموجودة على عجلة القيادة وحول العدادات وكذلك عند ذراع نقل السرعات.. ومن خلال الصورة المتاحة للمقصورة يظهر تعزيز النسخة سبورت بتكييف هواء ونوافذ كهربائية ومرايا أبواب كهربائية أيضاً.

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محرك أقوى

ونصل إلى الحدث الأكبر وهو منظومة القوة، حيث تتمتع "نيفا سبورت" بمحرك رباعي الاسطوانات مثبت طولياً، قادر على إطلاق قوة 122 حصان و151 نيوتن متر من عزم الدوران، ورغم أنها ليست بالأرقام الكبيرة مقارنة بالسيارات الـSUV، إلا أنها بمثابة قفزة كبيرة مقارنة بمحرك "نيفا" القياسي ذي سعة 1.7 لتراً وبقوة 82 حصان مع 129 نيوتن متر.

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ويتصل المحرك الجديد بناقل حركة يدوي محدّث من 5 سرعات، تم فيه تعزيز الترس الخامس إلى جانب وجود قابض أكثر قوة وعلبة نقل ذات ذراع واحد، حيث تنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأربع عبر نظام دفع رباعي دائم. وقد أضافت "لادا" إعدادات فرامل ونظام تعليق رياضيين، يمنح النسخة "سبورت" ديناميكية أفضل أثناء القيادة مقارنة بالنسخ العادية من "نيفا".

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حتى الآن لم تفصح الصانعة الروسية عن موعد إطلاق السيارة أو تسعيرها، ولكن تتوقع وسائل الإعلام المحلية أن يتخطى سعر النسخة الرياضية 20 ألف دولار (ما يعادل مليون و19 ألف جنيه مصري تقريباً)، ما يجعله أغلى نسخة في تشكيلة "لادا نيفا"، وحالياً يتراوح سعر السيارة ما بين 9,800 دولار للنسخة الكلاسيكية و14,800 دولار للنسخة "برونتو بريستيج" الخاصة بالطرق الوعرة (ما يعادل 500 إلى 754 ألف جنيه مصري).



أهم مسارات لادا نيفا

الجدير بالذكر أن "لادا نيفا" التي يعود إنتاجها لعام 1977 تعتبر السيارة صاحبة أطول عدد سنوات بنفس شكلها الأصلي في فئة الدفع الرباعي، وفي عام 2006 تم وقف استخدام اسم "نيفا" رسميًا ومنحها في المقابل اسم لادا 4×4، وذلك بعد أن حصلت "جنرال موتورز" على حق استخدام الاسم (لصالح شيفروليه)، ورغم ذلك استمر اسم "لادا نيفا" في الأسواق الخارجية -ومنها السوق المصري- حتى عام 2009، كما ظلت معروفة حول العالم باسمها الأصلي حتى الآن ولكن بصورة غير رسمية.



ويشار إلى أنه بعد الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا وإيقاف الإنتاج بسبب فرض العقوبات الدولية عليها، تم استئناف التصنيع في منتصف عام 2022 ولكن بعد الاستغناء عن بعض التجهيزات مثل الوسائد الهوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.. وفي العام الماضي أعلنت الشركة عودة الفرامل ABS للإصدارين "ليچيند Legend" و"تراڤيل Travel"، أما الفئة الأعلى من "ترافيل" فيتوفر بها المزيد من التعزيزات مثل: جنوط بألوان ثنائية، مثبت ومحدد سرعة، كمبيوتر رحلات، عدادات بإضاءة خلفية كاملة.





