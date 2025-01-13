طقس الغد، الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق وتنصح بالقيادة البطيئة - أخبار كلمتك

طقس الغد، الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق وتنصح بالقيادة البطيئة - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق - أخبار كلمتك

تامر حسين ومدين يتعاونان مع أحمد سعد بأغنية "حبيبنا" - أخبار كلمتك

تامر حسين ومدين يتعاونان مع أحمد سعد بأغنية "حبيبنا" - أخبار كلمتك

شقيقة زوجة ماهر الأسد تعود لسوريا بعد غياب 17 سنة - أخبار كلمتك

شقيقة زوجة ماهر الأسد تعود لسوريا بعد غياب 17 سنة - أخبار كلمتك

عاجل:عجز كبير في هذا الأمر الخاص بعدن - أخبار كلمتك

عاجل:عجز كبير في هذا الأمر الخاص بعدن - أخبار كلمتك

فرنسا تعلن موقفها من الحرب في البيضاء - أخبار كلمتك

فرنسا تعلن موقفها من الحرب في البيضاء - أخبار كلمتك

عاجل:مصادر تكشف آخر مستجدات معارك حنكة آل مسعود والحوثيون في البيضاء والحكومة تصرح - أخبار كلمتك

عاجل:مصادر تكشف آخر مستجدات معارك حنكة آل مسعود والحوثيون في البيضاء والحكومة تصرح - أخبار كلمتك

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. «العربي الناصري»: اتحدوا لمواجهة الطوفان الذي يهدد وطننا العربي - أخبار كلمتك

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. «العربي الناصري»: اتحدوا لمواجهة الطوفان الذي يهدد وطننا العربي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صاحب قدرات تمثيلية كبيرة.. مبدعون عن شكري سرحان: أعماله علامة فارقة في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صاحب قدرات تمثيلية كبيرة.. مبدعون عن شكري سرحان: أعماله علامة فارقة في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - البنجاوي: «يا عم يا زمار» نقطة تحول في مسار الأغاني باللهجة الصعيدية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - البنجاوي: «يا عم يا زمار» نقطة تحول في مسار الأغاني باللهجة الصعيدية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار السيارات

"سوبارو" تستعد لإطلاق "فورستر" النسخة الهجينة من الجيل الجديد في أمريكا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
"سوبارو" تستعد لإطلاق "فورستر" النسخة الهجينة من الجيل الجديد في أمريكا - أخبار كلمتك

"سوبارو" تستعد لإطلاق "فورستر" النسخة الهجينة من الجيل الجديد في أمريكا - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الاثنين 13 يناير 2025 07:38 مساءً - في نوفمبر من عام 2023، كشفت "سوبارو Subaru" عن الجيل السادس من الكروس أوفر SUV المدمجة "فورستر Forester" والتي تقدم بمحرك احتراق داخلي بقة أكبر من الجيل السابق، ومؤخرًا تستعد الصانعة اليابانية لإطلاق نسخة هجينة من السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكدت من خلال موقعها الرسمي أنه سيتم طرح الإصدار الهجين بحلول منتصف عام 2025.
اضافة اعلان

fc7fc5a6e9.jpg
التحديثات الخارجية
 حصلت السيارة على بعض التعديلات الطفيفة والتي تتضمن شعار خاص بالإصدار الهجين من المتوقع أن يظهر على باب حقيبة الأمتعة فيما لا تزال تحتفظ "فورستر" بنفس التصميم الخارجي لنسخة الاحتراق الداخلي.
اضافة اعلان

aa8d1abd24.jpg
منظومة القوة
 ستحتفظ النسخة الهجينة من "فورستر" الجيل الجديد بنظام الدفع الكلي للعجلات ولكن بكفاءة أعلى وانبعاثات أقل مقارنة بنظيرتها التي تعمل بالبنزين.
اضافة اعلان

066f2c0ff2.jpg
وتتميز "فورستر" الهجينة بنفس النظام الهجين ذاتي الشحن الذي ظهر لأول مرة مع طرح شقيقتها "كروس تريك Crosstrek" الهجينة في اليابان خلال شهر أكتوبر من عام 2024، حيث يعمل هذا النظام بالتبديل المتوازي بين محرك البنزين والمحرك الكهربائي اعتمادًا على ظروف القيادة.
اضافة اعلان

34360c6f26.jpg
ويجمع هذا النظام بين محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، يولد قوة 158 حصانًا إلى جانب محركين كهربائيين الأول تشير إليه "سوبارو" بأنه محرك الجر والذي يولد قوة إضافية تبلغ 118 حصانًا لدفع العجلات، فيما يعمل الثاني كمولد كهربائية حيث يتم تشغيله بواسطة بطارية ليثيوم أيون سعة متواضعة تبلغ 1.1 كيلووات/الساعة، والتي لن توفر مدى كبيرًا مثل بطاريات السيارات الكهربائية لكنها تعزز من كفاءة الوقود.
اضافة اعلان

6d66560e43.jpg
اعتمدت "سوبارو" على خبرة "تويوتا" في السيارات الهجينة لتطوير محرك "فورستر" الجديدة ووفقا للشركة فإن النظام الجديد يعزز بنسبة 20٪ من كفاءة الوقود مقارنة بنظام e-Boxer الهجين الحالي لـ"سوبارو" والذي كان متاحًا في اليابان وأوروبا وأسواق أخرى، ولكن لم يتم تقديمه في الولايات المتحدة.

accc99d400.jpg
أما بالنسبة للأسعار، فإن "فورستر" ذات الاحتراق الداخلي الحالية تبدأ من 29,695 دولارًا (أي ما يعادل نحو 1.5 مليون جنيه مصري بدون الشحن والجمارك)،  ومن المؤكد أن الإصدار الهجين سيبدأ بسعر أعلى.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

"سوبارو" تستعد لإطلاق "فورستر" النسخة الهجينة من الجيل الجديد في أمريكا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق