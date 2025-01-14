مشاهير العرب - بزي طيار.. أكرم حسني يروج لمسلسله الجديد «الكابتن» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:06 مساءً - أكرم حسني.. روج الفنان أكرم حسني لمسلسل الكابتن الذي من المقرر أن يخوض به الموسم الرمضاني القادم 2025، مما جعله في صدارة التريند خلال الساعات الماضية.

أكرم حسني يروج لمسلسل الكابتن

شوف الفنان أكرم حسني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لمسلسله الجديد الكابتن الذي من المقرر أن يخوض به الماراثون الرمضاني القادم 2025، وظهر خلال الفيديو بزي طيار وعلق قائلاَ: «معاد الرحلة قرب، رمضان 2025 الكابتن».

تفاصيل مسلسل الكابتن

يذكر أن مسلسل «الكابتن» يدور أحداثه في 15 حلقة حيث يجسد أكرم من من خلال العمل شخصية كابتن طيار وتكشف الأحداث عن العديد من المفارقات الكوميدية، بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، رحمة أحمد، محمد رضوان، أحمد الرافعي، سامي مغاوري، وعمر شوقي وأحمد عبد الوهاب، وئام مجدي، والمسلسل عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراجه معتز التوني، من إنتاج كريم أبوذكري ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 عبر إحدى شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال الفنان أكرم حسني

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني هو مسلسل بابا جه الذي شارك فيه ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، شاركه في البطولة عدد من النجوم مثل نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، والطفلين لافينا نادر وحور أحمد، مع ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف مثل محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، من تأليف العمل من قبل وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراجه بواسطة خالد مرعي، بينما تم إنتاجه بواسطة شركة ميديا هب سعدى جوهر.