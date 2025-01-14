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مشاهير العرب - استخدم التزوير لتضليل القضاء.. راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد طليقها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - استخدم التزوير لتضليل القضاء.. راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد طليقها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - استخدم التزوير لتضليل القضاء.. راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد طليقها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:06 مساءً - راندا البحيري.. تصدرت الفنانة راندا البحيري، تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، عقب اتهامها لطليقها سعيد جميل بالتزوير، من أجل الإضرار بمصالحها الخاصة.

بلاغ راندا البحيري ضد طليقها

وقامت الفنانة راندا البحيري باتهام طلقيها، باستعمال مستندات رسمية للإضرار بها وبقصد تضليل العدالة و التزوير، وإحداث ضرر واضح بمصالحها الشخصي، بحسب البلاغ المقدم.

راندا البحيري

وجاء في البلاغ المقدم من راندا البحيرة، أن طليقها قام بالتزوير بهدف الإضرار بحقوقها ومصالحها الشخصية، مؤكدة أن هذا التصرف دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان حماية حقوقها ومحاسبته وفقًا للقانون.

راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد طليقها

ووصفت البحيري ما فعله بالتصرف غير المقبول، وأشارت إلى أن هذا دفعها إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حماية حقوقها وعدم السماح بالمساس بها.

راندا البحيري

وعلقت راندا على البلاغ، مؤكدة بأنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها القانونية، وأنها على استعداد كامل لمتابعة القضية أمام القضاء المصري بكل حزم،

وأضافت: «أنها تؤمن بالقانون، وبضرورة محاسبة أي شخص، يضر بالآخرين أو يسعى للتلاعب بالحقائق لتحقيق مصلحة شخصية»، و أن التحقيقات ما زالت جارية للتأكد من صحة هذه الادعاءات.

راندا البحيري

وعلى جانب آخر تستعد الفنانة راندا البحري، لعرض مسلسل «شمال إجباري»، الذي انتهت من تصويره مؤخراً ولم يعرض حتى الآن، ويشارك في بطولته الفنان محمد لطفي وهالة فاخر وهايدي رفعت وعدد من النجوم الشباب.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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