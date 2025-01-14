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آية سماحة وأحمد مالك يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم 6 أيام».. الليلة - أخبار كلمتك

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آية سماحة وأحمد مالك يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم 6 أيام».. الليلة - أخبار كلمتك

آية سماحة وأحمد مالك يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم 6 أيام».. الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:50 مساءً -  يحتفل فريق عمل فيلم “6 أيام” بانطلاق العرض الخاص له، مساء اليوم الثلاثاء، على مسرح موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ويأتي الفيلم من بطولة الفنان أحمد مالك، والفنانة آية سماحة، والعمل من إخراج كريم شعبان في أول تجربة سينمائية له.

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تفاصيل فيلم 6 أيام

 وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

 

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 وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادى عبد السلامة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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