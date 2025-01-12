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"بي واي دي دولفين" تحصل على لقب السيارة الصينية الأكثر أمانًا - أخبار كلمتك

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"بي واي دي دولفين" تحصل على لقب السيارة الصينية الأكثر أمانًا - أخبار كلمتك

"بي واي دي دولفين" تحصل على لقب السيارة الصينية الأكثر أمانًا - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الأحد 12 يناير 2025 11:27 صباحاً - حصلت الهاتشباك "بي واي دي دولفين BYD Dolphin" على لقب السيارة الأكثر أمانًا في أمريكا اللاتينية بعد أن حققت تصنيف خمسة نجوم في اختبارات التصادم والسلامة Latin NCAP، حيث تعتبر السيارة الكهربائية الأولى التي تحقق هذا الإنجاز في برنامج تقييم السلامة للسيارات الجديدة في أمريكا اللاتينية.
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ظهرت "دولفين" لأول مرة في الصين منذ عام 2021، والتي وصلت إلى سوق امريكا اللاتينية في عام 2023 وحققت شعبية كبيرة لتصبح واحدة من أكثر السيارات مبيعًا في بعض الدول مثل البرازيل.
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ويشار إلى أن "دولفين" في نسختها الأوروبية كانت قد حصلت أيضا على تصنيف خمس نجوم في اختبارات التصادم والسلامة Euro NCAP الأوروبي وAustralian NCAP الأسترالي، لتحقق إنجاز جديد في نهاية العام الجاري بنسختها الصينية وتمثل السيارة الصينية الأكثر أمانًا بعد تقييمها في اختبارات Latin NCAP.
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يتم تجهيز "بي واي دي دولفين" بأنظمة سلامة أبرزها 7 وسائد هوائية ومجموعة ADAS الخاصة بالأنظمة المساعدة على القيادة بشكل قياسي، كما أن هيكل السيارة الخارجي مصنوع من مواد عالية القوة بنسبة 78.2٪ لذا، فليس من الغريب أن تحصل السيارة على هذه النتيجة في اختبارات تقييم السيارات الجديدة. 
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ونجحت السيارة في تحقيق أعلى نتيجة في فئة سلامة الركاب الأطفال ووصلت إلى نسبة 93.17% بينما في فئة سلامة البالغين حصلت على 92.6%. وكانت نتائج حماية المشاة وسلامة مستخدمي الطرق المعرضين للخطر 77.03% و85.17% على التوالي.
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وتم اختبار السيارة بأنظمتها الخاصة ADAS من حيث الاصطدام الأمامي والجانبي، الانزلاق، حماية المشاة، نظام الثبات الإلكتروني، نظام الفرامل التلقائية عند الطواريء (AEB) لمستخدمي الطرق المعرضين للخطر (VRU) وفي المدينة وعند السفر لمسافات طويلة، وأنظمة دعم السير في الحارة المرورية (LSS)، وأنظمة مساعدة السرعة (SAS)، واكتشاف النقطة العمياء، واستطاعت الهاتشباك الحصول  على خمس نجوم في هذه الاختبارات.

وبذلك أصبحت "دولفين" أول سيارة صينية، وأول سيارة كهربائية تحقق خمس نجوم في اختبارات Latin NCAP. وبالتالي، أصبحت رسميًا السيارة الصينية الأكثر أمانًا في أمريكا اللاتينية. 

تبلغ أبعاد "بي واي دي دولفين" في السوق البرازيلية 4,125 مم طول، و1,770 مم عرض، و1,570 مم ارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2,700 مم.  وتعتمد على محرك كهربائي بقوة 95 حصانًا و180 نيوتن متر من عزم الدوران. أما البطارية فهي من نوع LFP بسعة 45 كيلووات/ساعة. ونتيجة لذلك، يمكن للسيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية والسير لمسافة 291 كم بشحنة واحدة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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