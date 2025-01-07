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هل تطرح "بروتون" سيارتها الكهربائية الأولى e.MAS 7 داخل مصر.. وسط تزايد عدد الكهربائيات محلياً؟ - أخبار كلمتك

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هل تطرح "بروتون" سيارتها الكهربائية الأولى e.MAS 7 داخل مصر.. وسط تزايد عدد الكهربائيات محلياً؟ - أخبار كلمتك

هل تطرح "بروتون" سيارتها الكهربائية الأولى e.MAS 7 داخل مصر.. وسط تزايد عدد الكهربائيات محلياً؟ - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:53 مساءً - كشفت علامة "بروتون Proton" الماليزية منذ أيام عن أول سيارة كهربائية لها وهي e.MAS 7، التي تعتبر نسخة من "جيلي جالاكسي E5" مع تغيير شعارها  -تنتمي بروتون لمجموعة جيلي منذ عام 2017- وفي هذا التقرير نلقي نظرة أكثر قرباً على الـSUV الجديدة، التي استعارت بعض اللمسات من طرازات "بورشه"! 
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في حال كنت قد شاهدت السيارة "جالاكسي E5" من قبل، فلن تشعر أن "بروتون e.MAS 7" الكهربائية سيارة جديدة تماماً، حيث يعتبر الاختلاف الوحيد بينهما هو الشعار إلى جانب اختفاء الشبكة المضيئة الخاصة بسيارة "جيلي"، وبناء على ذلك تنتمي "إي.ماس 7" لتصنيف الكروس أوفر SUV المدمجة، ويبلغ طولها 4,615 مم أما قاعدة العجلات فهي 2,750 مم. 
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أما العنصر المثير للانتباه سواء في نسخة جالاكسي أو نسخة بروتون، فهو وجود بعض اللمسات المستوحاة من "بورشه كايين" وأبرزها تصميم المصابيح الخلفية الـLED الممتدة بعرض الشنطة إلى الجوانب، وكذلك النوافذ وخط السقف، أما لون الطلاء الوردي " Quartz Rose" فهو نفس اللون الذي ظهرت به "بورشه ماكان" الكهربائية.. وبخلافه تتوفر سيارة "بروتون" بأربعة ألوان أخرى هم: الفضي والرمادي والأبيض والأخضر التركوازي، أما الفرش الداخلي فهو بلون أزرق. 
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ولا تعد "جيلي جالاكسي E5" و"بروتون e.MAS 7" هما أول السيارات الكهربائية التي تعتمد منهج التصميم الخاص بـ"بورشه"، فقبلهما ظهرت سيارتا BYD السيدان "هان" والكروس أوفر "سونج إل" بمصابيح خلفية مستوحاة من "بورشه باناميرا" و"بورشه كايين كوبيه"، ونفس الأمر مع السيدان "جيلي جالاكسي E8". 
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وبالعودة إلى سيارة "بروتون" الكهربائية الجديدة، فقد تم بناؤها على المنصة GEA من جيلي المخصصة للسيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة، وتتكون منظومة القوة من محرك كهربي يستقر في المقدمة قوته 215 حصان و320 نيوتن متر من عزم الدوران، ويقدر زمن تسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 6.9 ثواني.. بالتالي تعتبر الأسرع بين طرازات العلامة الماليزية. 
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تتوفر "إي ماس 7" باختيارين للبطارية؛ الأول بسعة 49.52 كيلووات/ساعة يتيح مدى 345 كيلومتر، والثاني بسعة 60,22 كيلووات/ساعة ويصل المدى إلى 410 كيلومتر. ووفقاً لموقع Paultan الماليزي تزعم الشركة أن حالة البطارية تظل بوضع جيد بنسبة 90.5% بعد 921 شحنة كاملة، أي ما يعادل 400 ألف كيلومتر تقريبياً. 

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من المقرر طرح السيارة الكهربائية للبيع في أوائل العام الجديد 2025 بسعر يتراوح بين 24,400 إلى 27,500 دولار (ما يعادل مليون و242 إلى مليون و400 ألف جنيه مصري تقريباً دون احتساب رسوم الشحن والجمارك).. وهي بذلك أرخص سعراً من منافستها "بي واي دي أتو 3" التي تعتبر السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في ماليزيا حالياً، وسعرها 33,259 دولار (ما يعادل مليون و693 ألف جنيه مصري). 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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