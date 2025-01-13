رسالة كورتوا لجماهير ريال مدريد بعد خماسية برشلونة بالكلاسيكو - أخبار كلمتك

رسالة كورتوا لجماهير ريال مدريد بعد خماسية برشلونة بالكلاسيكو - أخبار كلمتك

إسقاط طائرة مسيرة غرب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

إسقاط طائرة مسيرة غرب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تترأس اجتماعا موسعا لقطاع الرعاية الاجتماعية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تترأس اجتماعا موسعا لقطاع الرعاية الاجتماعية - أخبار كلمتك

سفير ألمانيا: ملتزمون بالعمل مع مصر لتطوير مسارات تنقل العمالة بين البلدين - أخبار كلمتك

سفير ألمانيا: ملتزمون بالعمل مع مصر لتطوير مسارات تنقل العمالة بين البلدين - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:02 - الإسكان الاجتماعي.. ظهور نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5 في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:02 - الإسكان الاجتماعي.. ظهور نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5 في هذا الموعد - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: تشغيل 3 أسواق جديدة لليوم الواحد في هذه المناطق - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: تشغيل 3 أسواق جديدة لليوم الواحد في هذه المناطق - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء: نستهدف توفير الاستثمارات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء: نستهدف توفير الاستثمارات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار السيارات

إصدار خاص من "تويوتا كامري" للسوق الصيني بإطلالة مخملية وقوة 194 حصان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إصدار خاص من "تويوتا كامري" للسوق الصيني بإطلالة مخملية وقوة 194 حصان - أخبار كلمتك

إصدار خاص من "تويوتا كامري" للسوق الصيني بإطلالة مخملية وقوة 194 حصان - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الاثنين 13 يناير 2025 12:24 مساءً - بالتعاون مع الصانعة الصينية GAC، أطلقت "تويوتا Toyota" إصدار خاص من سيارتها "كامري Camry" في الصين يحمل اسم Glorious Edition، وهو مرادف للتألق والروعة، وذلك في محاولة من الصانعة اليابانية لإشعال شرارة المهتمين بالسيارات السيدان الهجينة.  
اضافة اعلان

4c2dfb8604.jpg
يتألق الإصدار الجديد بلون طلاء رمادي مطفي (Matte)، ويحتوي على شعار "تويوتا" مكتسياً بالسواد في الأمام والخلف وكذلك حروف اسم الطراز CAMRY في الخلف، وهو ما يبدو مستوحى بعض الشيء من طرازات "لكزس"، ويتمتع هذا الإصدار أيضاً بمجموعة تجهيزات رياضية تتضمن: شبكة أمامية سوداء، سبليتر أمامي، سبويلر خلفي، ودفيوزر في الأسفل.. ويكتمل كل ذلك بعجلات مميزة مقاس 19 بوصة. 
1499a3a35d.jpg
daa9187da1.jpg
داخل السيارة يأتي الفرش من المخمل والجلد الطبيعي، أما الإضاءة المحيطة فهي 64 لون تعكس أشكال مميزة على لوحة القيادة والأبواب. ولمحبي التكنولوجيا تأتي "كامري جلوريوس إيديشن" بشاشتين مقاس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة عرض رأسي HUD، سقف بانوراما، نظام صوت من Dynaudio Premium.. ويستقر زر Boss Key الذي يحرك مقعد الراكب الأمامي للأمام بحيث يوفر مساحة أكبر للراكب في الخلف إذا كان شخصية هامة VIP أو كان المالك يجلس في الخلف ويقودها سائق خاص.    
7cd89b7c8c.jpg
8a1f6fa627.jpg
أسفل غطاء المحرك تستقر منظومة قيادة هجينة ذاتية الشحن تقوم على محرك رباعي الاسطوانات سعته 2.0 لتراً، وتستطيع هذه المنظومة توليد قوة 194 حصان مع 188 نيوتن متر من عزم الدوران تنتقل إلى العجلات الأمامية بشكل حصري.. وتتوفر أيضاً خيارات أخرى منها محرك الاحتراق الداخلي التقليدي، والمحرك الهجين الأقوى ذي سهة 2.5 لتراً. 
24f1116f79.jpg
تتوفر السيارة للحجز بالفعل داخل الصين بسعر يبدأ من 27,800 دولار (ما يعادل مليون و415 ألف جنيه مصري بدون مصاريف شحن وجمارك). ويشار إلى أن الصانعة اليابانية كانت قد أعلنت وقف إنتاج "كامري" في موطنها العام الماضي بسبب تراجع مبيعاتها، على أن يستمر تطويرها وبيعها في أكثر من 100 سوق حول العالم. 
اضافة اعلان

fe8efd9eaa.jpg

اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق