إصدار خاص من "تويوتا كامري" للسوق الصيني بإطلالة مخملية وقوة 194 حصان - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الاثنين 13 يناير 2025 12:24 مساءً - بالتعاون مع الصانعة الصينية GAC، أطلقت "تويوتا Toyota" إصدار خاص من سيارتها "كامري Camry" في الصين يحمل اسم Glorious Edition، وهو مرادف للتألق والروعة، وذلك في محاولة من الصانعة اليابانية لإشعال شرارة المهتمين بالسيارات السيدان الهجينة.اضافة اعلان



يتألق الإصدار الجديد بلون طلاء رمادي مطفي (Matte)، ويحتوي على شعار "تويوتا" مكتسياً بالسواد في الأمام والخلف وكذلك حروف اسم الطراز CAMRY في الخلف، وهو ما يبدو مستوحى بعض الشيء من طرازات "لكزس"، ويتمتع هذا الإصدار أيضاً بمجموعة تجهيزات رياضية تتضمن: شبكة أمامية سوداء، سبليتر أمامي، سبويلر خلفي، ودفيوزر في الأسفل.. ويكتمل كل ذلك بعجلات مميزة مقاس 19 بوصة.





داخل السيارة يأتي الفرش من المخمل والجلد الطبيعي، أما الإضاءة المحيطة فهي 64 لون تعكس أشكال مميزة على لوحة القيادة والأبواب. ولمحبي التكنولوجيا تأتي "كامري جلوريوس إيديشن" بشاشتين مقاس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة عرض رأسي HUD، سقف بانوراما، نظام صوت من Dynaudio Premium.. ويستقر زر Boss Key الذي يحرك مقعد الراكب الأمامي للأمام بحيث يوفر مساحة أكبر للراكب في الخلف إذا كان شخصية هامة VIP أو كان المالك يجلس في الخلف ويقودها سائق خاص.





أسفل غطاء المحرك تستقر منظومة قيادة هجينة ذاتية الشحن تقوم على محرك رباعي الاسطوانات سعته 2.0 لتراً، وتستطيع هذه المنظومة توليد قوة 194 حصان مع 188 نيوتن متر من عزم الدوران تنتقل إلى العجلات الأمامية بشكل حصري.. وتتوفر أيضاً خيارات أخرى منها محرك الاحتراق الداخلي التقليدي، والمحرك الهجين الأقوى ذي سهة 2.5 لتراً.



تتوفر السيارة للحجز بالفعل داخل الصين بسعر يبدأ من 27,800 دولار (ما يعادل مليون و415 ألف جنيه مصري بدون مصاريف شحن وجمارك). ويشار إلى أن الصانعة اليابانية كانت قد أعلنت وقف إنتاج "كامري" في موطنها العام الماضي بسبب تراجع مبيعاتها، على أن يستمر تطويرها وبيعها في أكثر من 100 سوق حول العالم.

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