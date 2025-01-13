طقس الغد، الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق وتنصح بالقيادة البطيئة - أخبار كلمتك

طقس الغد، الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق وتنصح بالقيادة البطيئة - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق - أخبار كلمتك

تامر حسين ومدين يتعاونان مع أحمد سعد بأغنية "حبيبنا" - أخبار كلمتك

تامر حسين ومدين يتعاونان مع أحمد سعد بأغنية "حبيبنا" - أخبار كلمتك

شقيقة زوجة ماهر الأسد تعود لسوريا بعد غياب 17 سنة - أخبار كلمتك

شقيقة زوجة ماهر الأسد تعود لسوريا بعد غياب 17 سنة - أخبار كلمتك

عاجل:عجز كبير في هذا الأمر الخاص بعدن - أخبار كلمتك

عاجل:عجز كبير في هذا الأمر الخاص بعدن - أخبار كلمتك

فرنسا تعلن موقفها من الحرب في البيضاء - أخبار كلمتك

فرنسا تعلن موقفها من الحرب في البيضاء - أخبار كلمتك

عاجل:مصادر تكشف آخر مستجدات معارك حنكة آل مسعود والحوثيون في البيضاء والحكومة تصرح - أخبار كلمتك

عاجل:مصادر تكشف آخر مستجدات معارك حنكة آل مسعود والحوثيون في البيضاء والحكومة تصرح - أخبار كلمتك

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. «العربي الناصري»: اتحدوا لمواجهة الطوفان الذي يهدد وطننا العربي - أخبار كلمتك

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. «العربي الناصري»: اتحدوا لمواجهة الطوفان الذي يهدد وطننا العربي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صاحب قدرات تمثيلية كبيرة.. مبدعون عن شكري سرحان: أعماله علامة فارقة في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صاحب قدرات تمثيلية كبيرة.. مبدعون عن شكري سرحان: أعماله علامة فارقة في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - البنجاوي: «يا عم يا زمار» نقطة تحول في مسار الأغاني باللهجة الصعيدية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - البنجاوي: «يا عم يا زمار» نقطة تحول في مسار الأغاني باللهجة الصعيدية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

فريق في الدوري التونسي يطيح بـ 12 لاعبا دفعة واحدة بالميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فريق في الدوري التونسي يطيح بـ 12 لاعبا دفعة واحدة بالميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

فريق في الدوري التونسي يطيح بـ 12 لاعبا دفعة واحدة بالميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 06:45 مساءً - قرر نادي اتحاد تطاوين فسخ عقود عدد كبير من لاعبيه، في ظل تراجع نتائج الفريق في الدوري التونسي للمحترفين.

 

اتحاد تطاوين يفسخ عقود 12 لاعبا 

ونقلت إذاعة "ديوان" التونسية، عن مصدر مسؤول في اتحاد تطاوين، اليوم الإثنين، أن اللجنة التسييرية المكلفة بإدارة النادي، قررت فسخ عقود 12 لاعبا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف أن هناك مفاوضات مع الثلاثي المحترف، لامين وبوكر دياتا والجزائري رائد حريتاش، من أجل فسخ عقودهم مع النادي بالتراضي.

وتسعى اللجنة التسييرية لتوفير 120 ألف دولار، وهي قيمة الغرامات المستحقة على النادي، من أجل رفع عقوبة المنع من القيد، الموقعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق