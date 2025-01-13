الرياضة - 06:56 - خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 06:56 مساءً - إضافة المواليد على بطاقة التموين.. يتزايد البحث من قبل الكثير عن طرق إضافة المواليد على بطاقات التموين، للحصول على السلع الغذائية بشكل أكبر، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية التفاصيل الخاصة بـ إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

- التسجيل على موقع دعم مصر من خلال الرابـــــط.

- كتابة رقم البطاقة التموينية.

- الضغط على فتح حساب جديد.

- اختيار خدمات التموين.

- كتابة الاسم الأول للأم.

- الضغط على «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

- ادخال اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الإسم رباعيا.

- ادخال الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود.

- اختيار «ضم الأبناء».

- الضغط على أيقونة «إضافة».

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

- صورة بطاقة التموين.

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

- تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.

- في حالة استشهاد الوالد، إحضار مستند يثبت ذلك.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، يجب أن:

- لا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.

- يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد «زوج وزوجة و 2 من الأبناء».

- يكون المعاش الشهري لـ الأسرة 2500 جنيه.

- يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

- تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، ويضاف فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

- المستفيدون من معاش التضامن الاجتماعي يمكنهم إضافة المواليد على بطاقات التموين.

- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة يمكنهم إضافة المواليد على بطاقات التموين.

- المستفيدون بمعاش تكافل وكرامة يمكنهم إضافة المواليد على بطاقات التموين.

- المستفيدون بـبطاقة الخدمات المتكاملة يمكنهم إضافة المواليد على بطاقات التموين.