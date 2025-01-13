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مشاهير العرب - أبرزهم الممثل الشاب روري سايكس.. حريق لوس أنجلوس يواصل حصد الأرواح - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أبرزهم الممثل الشاب روري سايكس.. حريق لوس أنجلوس يواصل حصد الأرواح - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم الممثل الشاب روري سايكس.. حريق لوس أنجلوس يواصل حصد الأرواح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 06:56 مساءً - أودت حرائق لوس أنجلوس، بحياة النجم الأسترالي السابق «روري سايكس»، حيث أعلنت رائدة الأعمال شيلي سايكس، والدة الممثل الأسترالي روري سايكس، عن إثر الحرائق المدمرة التي أدت إلى مقتل العشرات وإجلاء مئات الآلاف من السكان.

كشفت شيلي سايكس أن ابنها توفي في كوخ له بعقار العائلة، حيث لم تتمكن من إخراجه بسبب معاناته مع الشلل الدماغي وصعوبة في الحركة بسبب حالته الصحية.

رورى سايكس

وفاة الفنان الشاب رورى سايكس

و أعلنت والدته رائدة الأعمال شيلي سايكس عن وفاة روري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي عبرت عن حزنها العميق قائلة: «ببالغ الحزن، عليّ أن أعلن وفاة ابني الجميل روري سايكس في حرائق ماليبو.. لقد تحطم قلبي تمامًا».

و أكدت شيلي على محاولاتها المتكررة في الاتصال بالطوارئ، ولكن للأسف، لم تتمكن من الحصول على المساعدة في الوقت المناسب، وعندما عادت مع فرق الإطفاء، كان الأوان قد فات، إذ توفي روري متسممًا بأول أكسيد الكربون.

و استحضرت شيلي اللحظات الأخيرة مع نجلها، وقالت: «قال لي، أمي، اتركيني.. لا يمكن لأم أن تترك طفلها»، كما أضافت: «لقد واجه روري الكثير من التحديات الطبية، حيث خضع لعدة عمليات جراحية وعلاجات لاستعادة بصره وتمكينه من تعلم المشي، رغم الألم كان دائمًا متحمسًا للسفر حول العالم معي، من إفريقيا إلى القارة القطبية الجنوبية. كما أسس منظمة «Happy Charity» لمساعدة الآخرين، وكان يتحدث عن تجاربه ويلهم الآخرين وهو في سن الثامنة».

وكان الممثل، الذي لعب دور البطولة في البرنامج التلفزيوني البريطاني «Kiddy Kapers»، في أواخر التسعينيات، يعيش في كوخ في ملكية عائلته في ماليبو التي تبلغ مساحتها 17 فدانًا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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