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محامي يكشف تفاصيل إحالة الصحفي محمد المياحي إلى النيابة الجزائية في صنعاء - أخبار كلمتك

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محامي يكشف تفاصيل إحالة الصحفي محمد المياحي إلى النيابة الجزائية في صنعاء - أخبار كلمتك

محامي يكشف تفاصيل إحالة الصحفي محمد المياحي إلى النيابة الجزائية في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 01:38 مساءً - كلمتك/ خاص

قال المحامي والمستشار القانوني عبدالمجيد صبرة : حضرنا التحقيق يومنا هذا مع الصحفي/محمد المياحي مع الزميل المحامي/ عمار الأهدل في النيابه الجزائية المتخصصة بصنعاء وقرر العضو المحقق إحالة قضيته إلى نيابة ومحكمة الصحافه والمطبوعات بإعتباره صحفي والتهمه المنسوبة له تتعلق بعمله كصحفي وهي حسب الرفع من الإدارة العامة لإستخبارات الشرطه نشر مقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي .

وقد اعتقل الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي في ٢٠/٩/٢٠٢٤م أي مايقارب أربعة أشهر وهو مايعد إنتهاكا لحق الصحفي في حرية الرأي والتعبير وإنتهاك لحقه في الحرية والتنقل بالمخالفة الصريحة لنصوص الدستور اليمني وقوانينه النافذه

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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