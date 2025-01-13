محامي يكشف تفاصيل إحالة الصحفي محمد المياحي إلى النيابة الجزائية في صنعاء - أخبار كلمتك

قال المحامي والمستشار القانوني عبدالمجيد صبرة : حضرنا التحقيق يومنا هذا مع الصحفي/محمد المياحي مع الزميل المحامي/ عمار الأهدل في النيابه الجزائية المتخصصة بصنعاء وقرر العضو المحقق إحالة قضيته إلى نيابة ومحكمة الصحافه والمطبوعات بإعتباره صحفي والتهمه المنسوبة له تتعلق بعمله كصحفي وهي حسب الرفع من الإدارة العامة لإستخبارات الشرطه نشر مقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي .

وقد اعتقل الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي في ٢٠/٩/٢٠٢٤م أي مايقارب أربعة أشهر وهو مايعد إنتهاكا لحق الصحفي في حرية الرأي والتعبير وإنتهاك لحقه في الحرية والتنقل بالمخالفة الصريحة لنصوص الدستور اليمني وقوانينه النافذه