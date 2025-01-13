قائد مكافحة المخدرات بعدن ينشر جنودا للتأكد من عقود زواج وعلاقات مرتادي السواحل - أخبار كلمتك

انتشرت في عدد من سواحل وشواطئ عدن دوريات تابعة لقائد في الحزام الامني تقوم بسؤال مرتادي السواحل من الذكور والاناث عن رابط القرابة بينهما وتطلب منهم اظهار عقود الزواج.

وقالت مصادر محلية ان مياس حيدرة الجعدني مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقوات الحزام الامني نشر عددا من جنوده في سواحل عدن بحجة محاربة الفساد الاخلاقي رغم عدم صلة هذا الامر بمكافحة المخدرات.

وحسب المصادر فقد تم تقديم شكاوى الى النيابة العامة من عدد من المواطنين تشكو تفتيش جوالاتهم اثناء وجودهم في سواحل عدن من جنود مياس رغم ان القانون يمنع ذلك الا باذن من النيابة العامة.