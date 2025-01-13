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قائد مكافحة المخدرات بعدن ينشر جنودا للتأكد من عقود زواج وعلاقات مرتادي السواحل - أخبار كلمتك

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قائد مكافحة المخدرات بعدن ينشر جنودا للتأكد من عقود زواج وعلاقات مرتادي السواحل - أخبار كلمتك

قائد مكافحة المخدرات بعدن ينشر جنودا للتأكد من عقود زواج وعلاقات مرتادي السواحل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 06:07 مساءً - كلمتك / خاص :

انتشرت في عدد من سواحل وشواطئ عدن دوريات تابعة لقائد في الحزام الامني تقوم بسؤال مرتادي السواحل من الذكور والاناث عن رابط القرابة بينهما وتطلب منهم اظهار عقود الزواج.

وقالت مصادر محلية ان مياس حيدرة الجعدني مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقوات الحزام الامني نشر عددا من جنوده في سواحل عدن بحجة محاربة الفساد الاخلاقي رغم عدم صلة هذا الامر بمكافحة المخدرات.

وحسب المصادر فقد تم تقديم شكاوى الى النيابة العامة من عدد من المواطنين تشكو تفتيش جوالاتهم اثناء وجودهم في سواحل عدن من جنود مياس رغم ان القانون يمنع ذلك الا باذن من النيابة العامة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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