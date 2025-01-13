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عاجل:الحوثي يكشف عن تنفيذ عملية عسكرية ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

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عاجل:الحوثي يكشف عن تنفيذ عملية عسكرية ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثي يكشف عن تنفيذ عملية عسكرية ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:02 مساءً - كلمتك: خاص


 

 

كشفت مليشيا الحوثي عن تنفيذها عملية عسكرية ضد إسرائيل استهدفت من خلالها هدفا حيويا في مدينة يافا المحتلة


وجاء في نص البيان:


بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعون الله تعالى عمليةً عسكريةً، استهدفت هدفا حيويا للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخٍ بالستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2.

وقد حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

ونفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ أهدافاً حيويةً تابعةً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تباركُ العملياتِ البطوليةَ للمقاومةِ الفلسطينيةِ في قطاعِ غزةَ، وأنَّها على عهدِها في استمرارِ عملياتِها العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً
والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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