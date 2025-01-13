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انفراجة مرتقبة بشأن التفاوض بين الشرعية والحوثيين (تفاصيل هامة) - أخبار كلمتك

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انفراجة مرتقبة بشأن التفاوض بين الشرعية والحوثيين (تفاصيل هامة) - أخبار كلمتك

انفراجة مرتقبة بشأن التفاوض بين الشرعية والحوثيين (تفاصيل هامة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:57 مساءً -  


تحدث المحامي عبدالله سلطان شداد عن تفاهمات تجرى بشأن ملف تبادل الأسرى الأسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين

وأكد شداد في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس قائلاً:

‏نعمل مع آخرين في ملف الأسرى والمعتقلين وملفات أخرى منذ تسع سنوات، لكن يعد وضع الأسرى والمعتقلين ذات أولوية في عملنا الإنساني والحقوقي...!


وتابع بالقول: 
وصلنا إلى تفاهمات كبيرة من شأنها إنهاء معاناة عدد كبير، ولن نتوقف حتى ترون وتشاهدون فرحة شعب اليمن باكملة قريباً بإذن الله بهذا الشأن.

 

هذا وأعلنت جماعة الحوثي قبل أيام"جاهزيتها" لعقد صفقة أسرى شاملة مع الحكومة اليمنية.

جاء ذلك في تصريح لرئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى، خلال لقائه بصنعاء، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ

وناقش الجانبان "سبل التقدم في ملف الأسرى، لا سيما تنفيذ الصفقة التي تم الاتفاق عليها في سويسرا العام الماضي، والتي تتضمن إطلاق سراح 1400 أسير من كل جانب".

وأشار المرتضى إلى أن الجماعة "مستعدة للمشاركة في جولات جديدة من المفاوضات تفضي إلى صفقة تشمل جميع الأسرى، وفق قاعدة: الكل مقابل الكل".

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تنفيذ عمليات إفراج جديدة عن الأسرى في اليمن.

واستكملت الحكومة الشرعية، مع جماعة "الحوثي"، في يوليو/ تموز الماضي، مشاورات في مسقط، بالاتفاق على تبادل قوائم الأسرى من الجانبين واستئناف المفاوضات بعد شهرين من ذلك التاريخ.

لكن لم يتم بعد استئناف مشاورات تبادل الأسرى، وسط اتهامات متبادلة بين طرفي النزاع بشأن عرقلة التقدم في هذا الملف الإنساني.

وفي أبريل/ نيسان 2023، نفذت الحكومة والحوثيون أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.

ولا يُعرف بدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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