تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:40 مساءً - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس برنامجًا تدريبيًا خاصًا للاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة بلاك بولز الموزمبيقي الأخيرة، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وخاض نبيل عماد "دونجا" وأحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومصطفى شلبي تدريبات ببعض أجهزة الجيمانيزيوم المتواجدة في أرض الملعب.



في حين أدى محمود حمدي "الونش" وعبدالله السعيد وحسام أشرف ومحمد شحاتة تدريبات بالركض حول الملعب لعدة دقائق، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات تحت إشراف الجهاز الطبي وشيخ بوزيان مدرب الأحمال.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، للمباراة القادمة بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية.

وفاز نادي الزمالك على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بلاك بولز

يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

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