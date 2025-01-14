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وزير الإسكان يلتقي مجموعة من المطورين وممثلي الكيانات العاملة بالساحل الشمالي الغربي - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يلتقي مجموعة من المطورين وممثلي الكيانات العاملة بالساحل الشمالي الغربي - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يلتقي مجموعة من المطورين وممثلي الكيانات العاملة بالساحل الشمالي الغربي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:31 مساءً - التقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، عدداً من المطورين العقاريين والكيانات العاملة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، لبحث فرص التعاون، ومتابعة معدلات التنمية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

وأكد الشربيني - في مستهل اللقاء - أن اجتماع اليوم يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرا إلى نستهدف وجود تكامل بين المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، بجانب رؤية الدولة المصرية لتنمية المنطقة بالكامل.

وأكد وزير الاسكان ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقى فى القطاعات التنموية المستهدفة، وذلك في ضوء الإقبال الكبير الذى شهده الساحل الشمالي خلال الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين، بما يدعم توجه الدولة لزيادة القدرة من الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالى الغربى، موجها بوضع برنامج زمني لتنفيذ هذه الفنادق وفقا لأعلى المستويات".

واستعرض الاجتماع عددا من الأفكار والمقترحات لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة ووجود تكامل بين المشروعات والنطاقات التنموية بالمنطقة، بالإضافة إلى تنفيذ ممشى للزائرين يربط بين المشروعات بالمنطقة به الخدمات المتاحة، كما تم استعراض الأراضي المقترحة للتنمية المستقبلية.

من جانبهم، قدم كبار المطورين الموجودين الشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على الفكر المتطور للوزارة في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مستعرضين عددا من الاقتراحات والطلبات التي من شأنها التيسير لدفع عجلة العمل وتنفيذ المشروعات بهذه المنطقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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