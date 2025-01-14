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وزير الخارجية يشيد بمستوى العلاقات بين مصر ولكسمبورج - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يشيد بمستوى العلاقات بين مصر ولكسمبورج - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشيد بمستوى العلاقات بين مصر ولكسمبورج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:31 مساءً - أشاد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالعلاقات التي تربط بين مصر ولكسمبورج، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية لوكسمبورج زافيير بيتل في ختام مباحثاتهما بالقاهرة.

ورحب الوزير عبد العاطي، بنظيره من لوكسمبورج خلال زيارته الحالية إلى مصر، التي تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية، مثمنا الدور الذي يقوم به وزير الخارجية اللوكمسبورجي لتعزيز العلاقات مع مصر.

وقال وزير الخارجية، إن المباحثات اليوم تناولت سبل تعزيز العلاقات وآفاق توسيعها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أهمية دورية انعقاد التشاور بين الجانبين والتنسيق بين البلدين خيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الوزير عبد العاطي بتعيين سفير غير مقبم لدوقية لوكسمبورج بالقاهرة للمرة الاولى.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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