تفاصيل أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح شهادة البكالوريا.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:31 مساءً - نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو لفعاليات الجلسة الأولي من جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية.

أولى جلسات الحوار المجتمعي

وانطلقت اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن نظام البكالوريا المصرية البديل لنظام الثانوية العامة، المقرر تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل 2025.

الجلسة الأولى من الحوار المجتمعي

وشهدت الجلسة الأولى من الحوار المجتمعي لمقترح نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة، مشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام «شهادة البكالوريا المصرية»، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تنطلق الفعاليات اليوم بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.

حورا مجتمعي لنظام البكالوريا

وتستهدف لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح نظام البكالوريا المصرية، وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية، مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.