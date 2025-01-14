مشاهير العرب - ياسمين الخطيب: إيه المشكلة لما عمر متولي ميعجبوش تمثيل شكري سرحان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:31 مساءً - ياسمين الخطيب.. أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب جدلا واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، بسبب تعليقها على تصريحات الفنان عمر متولي، عن الفنان الراحل شكري سرحان.

تعليق ياسمين الخطيب على أزمة عمر متولي

وعلقت الإعلامية ياسمين الخطيب على الأزمة التي أثيرت خلال الأيام الماضية، بسبب تصريحات الفنان الشاب عمر متولي، عن الفنان الراحل شكري سرحان.

وقالت ياسمين الخطيب، عبر حسابها بموقع «فيس بوك»: «مع كامل احترامي لأسرة الفنان الكبير شكري سرحان، وخالص محبتي وتقديري لفنه هي إيه المشكلة لما عمر متولي وأحمد فتحي يقولوا إن تمثيله مش عاجبهم؟!، أتذكر إن الأستاذ مفيد فوزي قال في لقاء صحفي: «أعشق فيروز ولا أسمع أم كلثوم»، ولم تتقدم أسرة أم كلثوم ببلاغ ضده لأنه لازم يسمعها ويحبها!.

وأضافت: «مين إللي ابتكر القاعدة الديكتاتورية الشمولية المستحدثة المسماة «عدم المساس بالرموز»، الناس قالوا مش بيعجبنا الفنان الفلاني، ايه الأفورة دي يا جماعة».

هذا التصريح جاء بعد أن قامت أسرة شكري سرحان بتقديم شكوى رسمية لنقابة المهن التمثيلية، معتبرةً أن تصريحات عمر متولي وأحمد فتحي تمثل إساءة لتاريخ الفنان الراحل.

ماذا قال عمر متولي عن موهبة شكري سرحان

وكان الفنان عمر متولي قد وجه تساؤلا عبر برنامجه «ليك لوك» إلى الفنان أحمد فتحي، عن الفنان الذي حصل على شهرة ونجومية أكبر من موهبته ليرد «فتحي» بأن العديد من نجوم السينما المصرية لم يمتلكوا الموهبة الكافية، ليرد بدوره «عمر» قائلًا إنه يعتبر الفنان شكري سرحان نال شهرة ونجومية أكثر بكثير من موهبته، وهو ما أثار الجدل بين رواد السوشيال ميديا حول موهبة الفنان الراحل شكري سرحان.

من جانبه علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية، بأنه لن يسمح بإهانة الرموز الفنية الذين قدموا فنًا لا يزال خالدا، مؤكدًا أن المتجاوزين من أعضاء النقابة سيصل الأمر معهم إلى الشطب الكامل من النقابة.