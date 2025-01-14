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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

محمد رمضان يتصدر تريند اليوتيوب بأغنية "قطتي مبتخربش" - أخبار كلمتك

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محمد رمضان يتصدر تريند اليوتيوب بأغنية "قطتي مبتخربش" - أخبار كلمتك

محمد رمضان يتصدر تريند اليوتيوب بأغنية "قطتي مبتخربش" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 11:40 مساءً - تصدر الفنان محمد رمضان، تريند اليوتيوب، في الساعات الماضية بأغنيته الجديدة “قطتي مبتخربش” واقتربت أغنية محمد رمضان، من تحقيق ما يقرب من ربع مليون مشاهدة في ثلاث ساعات.

على الجانب الآخر كان كشف الفنان محمد رمضان، عن سبب  تنظيمه مسابقات لجمهوره من حين لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

محمد رمضان يكشف سبب مسابقاته 

وقال محمد رمضان:" أن الكليبات التي يقدمها للجمهور من حين لآخر تتطلب أموالا كثيرة لإنتاجها وتصويرها ولكنها في النهاية تسعد الجمهور، مضيفا بأنه قرر أيضا أن يقدم علي خطوة المسابقات من أجل إسعاد ومساعدة محبيه.

وأضاف محمد رمضان بأنه يستعد لفيلمه الجديد أسد، مؤكدا أن لديه مفاجآت أخرى للجمهور.

 

وينتهي الفنان محمد رمضان من تصوير فيلمه الجديد أسد، الذي من المفترض أن يتم عرضه خلال موسم عيد الفطر المقبل

 

ويجسد محمد رمضان خلال أحداث العمل عبد زنجي يسمى علي الفارسي، ويتم بيعه لأحد ملوك الجيش العباسي، وخلال أحداث العمل يقوم بقيادة ثورة ضد الجيش العباسي، ويحاول الزواج من أميرة لكن أسرتها تعاقبه بالجلد على هذا الطلب.

 

 وتم تدريب محمد رمضان بشكل كبير على تجسيد هذه الشخصية التاريخية، وكيف كان يتصرف الأبطال خلال ذلك العصر، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها محمد رمضان مع المخرج العالمي خالد دياب.


أبطال فيلم أسد 

يشارك في فيلم أسد، محمد رمضان، ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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