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وزير الخارجية يؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:31 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات للقطاع.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وزير خارجية لوكسمبوج، أطلعت وزير خارجية لوكسمبوج على الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للعمل على سرعة التوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن والإفراج عن مجموعة من المحتجزين والأسرى الفلسطينيين، وتضمن النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية الى قطاع غزة.

أضاف وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أنه لا بديل لوكالة أونروا لتقديم الخدمات للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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