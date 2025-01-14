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خلفا لـ اللواء بهاء الدين زيدان.. هشام المتولي رئيسا للهيئة المصرية للشراء الموحد - أخبار كلمتك

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خلفا لـ اللواء بهاء الدين زيدان.. هشام المتولي رئيسا للهيئة المصرية للشراء الموحد - أخبار كلمتك

خلفا لـ اللواء بهاء الدين زيدان.. هشام المتولي رئيسا للهيئة المصرية للشراء الموحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:31 مساءً - أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد، تعيين الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيسا للهيئة المصرية للشراء الموحد بدرجة وزير، خلفا للواء طبيب بهاء الدين زيدان.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدكتور هشام ستيت، كان يشغل العديد من المناصب، أبرزها نائبا لرئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين، وقبلها تولى العديد من المناصب القيادية أبرزها الرئيس التنفيذي لشركة الجمهورية للأدوية.

وتقوم الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بدور محوري في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مما يسهم في تعزيز المنظومة الصحية في مصر.

وينص قانون إنشاء الهيئة رقم 151 لسنه 2019، على أن تتولى إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية.

ونصت المادة 11 من قانون الهيئة، على أن يكون للهيئة المصرية للشراء الموحد موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم تحديد نسب توزيع فائض موازنة الهيئة سنويا بالاتفاق مع وزير المالية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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