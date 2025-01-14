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الجيزة تطلق منفذًا لبيع الخضراوات والفواكه بسعر الجملة بالسادس من أكتوبر (صور) - أخبار كلمتك

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الجيزة تطلق منفذًا لبيع الخضراوات والفواكه بسعر الجملة بالسادس من أكتوبر (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تطلق منفذًا لبيع الخضراوات والفواكه بسعر الجملة بالسادس من أكتوبر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:55 مساءً -  افتتحت محافظة الجيزة منفذا جديدا لتوفير الخضر والفاكهة التجزئة بسعر الجملة في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المنافذ السلعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء وتحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

نسب التخفيض بمنفذ ٦ أكتوبر الجديد
 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المنفذ والذى يعرض خدماته يوميا بسوق الجملة  بالسادس من أكتوبر يلبى إحتياجات المواطنين من الخضروات والفواكه التجزئة بنفس سعر الجملة لرفع العبء عن كاهل المواطنين حيث تتراوح نسب التخفيض به ما بين ١٥ إلى ٢٠ % عن سعر الأسواق العامة. 

 

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وأضاف المحافظ إلى أنه روعى توفير المحاصيل الموسمية والتى تشهد إقبال من المواطنين بكميات تكفى الطلب المتزايد عليها. 
 

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وشدد محافظ الجيزة على رئيس جهاز سوق الجملة  بضرورة المتابعة الدورية لضمان انتظام العمل بالسوق وتوافر المعروض من السلع بصورة مستمرة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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